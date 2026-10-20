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Đại gia dầu mỏ tìm nguồn cung chuối Việt Nam: Nhu cầu 5–9 container mỗi tuần, 4-6 nải/buồng...

Hồng Duy
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Thương vụ Việt Nam tại Kuwait, đang tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp chuối tươi với sản lượng 5–9 container mỗi tuần. Thông tin được chia sẻ trên fanpage Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, mở ra cơ hội kết nối với đối tác nhập khẩu tại Kuwait.

Theo thông tin được chia sẻ trên fanpage Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Kuwait, quốc gia nổi tiếng là một trong những nước giàu có nhất thế giới nhờ sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, khoảng 96 đến 101,5 tỷ thùng (chiếm gần 10% trữ lượng toàn cầu), đang tìm đối tác đang tìm nguồn cung chuối giống Cavendish, thường được gọi là chuối già Nam Mỹ. Quy cách sản phẩm yêu cầu từ 4–6 nải mỗi buồng, đóng gói với khối lượng tịnh 13,5 kg/thùng và khối lượng cả bì 14,71 kg/thùng.

Nhu cầu nhập khẩu dự kiến đạt 5–9 container mỗi tuần. Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến cảng Jeddah của Ả-rập Xê-út hoặc cảng Aqaba của Jordan, sau đó tiếp tục chuyển tới Kuwait.

Đối tác Kuwait mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực cung ứng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt và mức giá cạnh tranh. Hai bên sẽ trao đổi thông tin để tiến tới triển khai những đơn hàng đầu tiên.

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Thương vụ Việt Nam tại Kuwait đề nghị các doanh nghiệp quan tâm gửi hồ sơ năng lực, thông tin sản phẩm, khả năng cung ứng và báo giá để được hỗ trợ kết nối với đối tác nhập khẩu.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu chuối Việt Nam tìm kiếm khách hàng tại Kuwait và khu vực Trung Đông, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối thông qua các cảng trung chuyển trong khu vực.

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Thông tin được chia sẻ trên fanpage Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương.


Tags

Chuối Việt Nam

Kuwait

Xuất khẩu

Bộ Công Thương

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chuối

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