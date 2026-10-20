Từ 15/10, nhiều người Việt Nam không được uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc

Đây là quy định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2026.

Kể từ ngày 15/10/2026, cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra không được uống rượu, bia và các đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc hoặc trong những trường hợp pháp luật cấm. Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2026/TT-TTCP ngày 30/8/2026 quy định quy tắc ứng xử trong ngành Thanh tra. Thông tư này có hiệu lực chính thức từ ngày 15/10/2026, thay thế Thông tư số 01/2021/TT-TTCP.

Đáng chú ý, Điều 6 của Thông tư số 06 quy định các yêu cầu về văn hóa công sở, từ tác phong làm việc đến những hành vi không được thực hiện.

Cụ thể, theo điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư 06/2026/TT-TTCP, cán bộ, công chức, viên chức không được uống rượu, bia và các đồ uống có cồn ngay trước giờ làm việc, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc hoặc trong trường hợp pháp luật cấm.

Như vậy, kể từ ngày 15/10/2026, cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra không được uống rượu, bia và các đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc hoặc trong những trường hợp pháp luật cấm.

Quy định theo Thông tư số 06 xác định rõ ba khoảng thời gian liên quan đến ngày làm việc. Trong đó, giờ nghỉ trưa được nêu riêng, không chỉ giới hạn ở thời gian cán bộ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Vậy nên, việc đã tạm nghỉ công việc để ăn trưa không làm thay đổi yêu cầu không sử dụng đồ uống có cồn trong khoảng thời gian này.

Ngoài ra, quy định còn áp dụng đối với thời điểm ngay trước giờ làm việc.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra không được thực hiện gì tại công sở?

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cũng tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư 06/2026/TT-TTCP, nêu rõ, trong thực hiện văn hóa công sở, cán bộ, công chức, viên chức không được thực hiện các hành vi sau đây.

Thứ nhất, hút thuốc lá không đúng nơi quy định;

Thứ hai, tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các chất cấm; tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hoạt động bị cấm khác tại công sở;

Thứ ba, sử dụng tài sản công, phương tiện, trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị vào mục đích cá nhân trái quy định của pháp luật;

Thứ tư, lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc vì vụ lợi.

Các yêu cầu trên được đặt trong quy tắc ứng xử chung của ngành Thanh tra, nhằm hướng đến việc giữ gìn tác phong, trách nhiệm và kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Về đối tượng áp dụng, Điều 2 Thông tư số 06 nêu rõ bao gồm cán bộ, công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, viên chức và người lao động trong các cơ quan thanh tra.