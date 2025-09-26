Đại gia bất động sản Malaysia bất ngờ chi 68 triệu USD mua lại 2.000m2 "đất vàng" tại TP.HCM

Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) - doanh nghiệp đang niêm yết đồng thời tại 2 Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) và Singapore (SGX), vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại một khu đất thương mại tại trung tâm TP.HCM trị giá 68 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng), với tổng giá trị đầu tư ước tính 120 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 7/2025, thương vụ UOA mua lại 100% vốn của Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo đã được công bố.

Cụ thể, Tập đoàn UOA thỏa thuận được thực hiện thông qua 3 công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của UOA: UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd.

Sau giao dịch này, UOA nâng tổng số bất động sản đầu tư tại Việt Nam lên ba dự án.

Về Tập đoàn UOA, doanh nghiệp này thành lập năm 1987, là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại châu Á, với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp toàn diện xuyên suốt chuỗi giá trị bất động sản – từ phát triển, đầu tư, xây dựng đến quản lý tài sản.

UOA Group hoạt động thông qua các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tại Úc, Singapore và Malaysia, cùng với công ty con tại Việt Nam (UOA Vietnam Pte Ltd).

Trọng tâm hoạt động hiện nay của UOA đặt tại Malaysia và được quản lý thông qua UOA Development Bhd, đồng thời tập đoàn cũng đang mở rộng sang Singapore, Việt Nam và Úc thông qua các đại diện tại từng quốc gia.

Danh mục đầu tư đa dạng trải rộng từ các dự án nhà ở, thương mại quy mô lớn tại những đô thị trọng điểm, đến các khách sạn phục vụ du lịch, và hệ thống cơ sở y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Về khu đất Tập đoàn UOA vừa mua lại có diện tích 2.000 m2 tại Quận 1 cũ, nơi đang được định hướng quy hoạch trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 3/2024, UOA đã hợp tác cùng CapitaLand Development, phát triển dự án dân cư Sycamore (khoảng 3.500 căn) tại phường Bình Dương, TP.HCM. Danh mục của UOA tại Việt Nam còn có các công trình văn phòng hạng A như UOA Tower và Millennial Tower tại KĐT Phú Mỹ Hưng.

Ông Dickson Kong, Trưởng Bộ Phận Đầu tư tập đoàn UOA, cho biết: "Thương vụ này giúp nâng tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê của UOA tại TP.HCM lên gần 120.000 m2".

Khu đất sẽ được UOA phát triển thành một tòa nhà văn phòng hạng A, dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028. (Ảnh phối cảnh)

Ông Dickson Kong cho biết thêm, khoản đầu tư được tài trợ bằng nguồn vốn dự trữ của UOA, là một phần trong chiến lược đa dạng hóa danh mục và gia tăng dòng thu ổn định, bên cạnh các tài sản hiện hữu của tập đoàn tại Úc, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được phát triển thành một tòa nhà văn phòng hạng A hiện đại, với tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m2. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028.



