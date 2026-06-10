Đại diện Việt Nam vượt qua loạt cường quốc, lọt top thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới

Vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng toàn cầu, TP.HCM được Time Out xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách 20 thành phố ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Tạp chí Anh đánh giá cao sự giao thoa giữa ẩm thực đường phố, văn hóa cà phê và làn sóng nhà hàng cao cấp đang phát triển mạnh tại thành phố.

TP.HCM vừa được xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố, trở thành đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trên bảng xếp hạng năm nay.

Theo Time Out, khám phá một thành phố qua ẩm thực chính là cách trực tiếp nhất để cảm nhận bản sắc địa phương. Chính vì vậy, bảng xếp hạng thường niên về các điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới luôn nhận được sự quan tâm lớn từ những tín đồ ăn uống và du khách toàn cầu.

Tạp chí Anh cho rằng một "thành phố ẩm thực" không chỉ đơn thuần là nơi có nhiều món ngon. Những địa danh góp mặt trong danh sách đều sở hữu nguồn nguyên liệu đặc sắc, nền văn hóa ẩm thực giàu bản sắc cùng lịch sử lâu đời, có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi địa phương. Đây không chỉ là những điểm đến được giới sành ăn tìm kiếm hiện nay mà còn là nơi thu hút thực khách suốt nhiều thập kỷ.

Hình ảnh tại Lễ hội bánh mì năm 2026 ở TP.HCM

Để xây dựng bảng xếp hạng năm 2026, Time Out đã khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên khắp thế giới về chất lượng nhà hàng, món ăn, mức giá, khả năng tiếp cận cũng như đời sống văn hóa địa phương. Kết quả khảo sát sau đó được đối chiếu với đánh giá của hội đồng chuyên gia ẩm thực và đội ngũ biên tập viên của tạp chí. Chỉ những thành phố đạt số điểm cao nhất tại mỗi quốc gia mới được đưa vào danh sách cuối cùng, nhằm phản ánh một cách khách quan các kinh đô ẩm thực nổi bật nhất thế giới.

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là Lima (Peru), theo sau lần lượt là Bangkok (Thái Lan), Mexico City (Mexico), London (Anh) và Barcelona (Tây Ban Nha). TP.HCM đứng ở vị trí thứ 6.

Theo Time Out, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nền ẩm thực cao cấp tại TP.HCM. Thành phố không còn được nhìn nhận là một điểm đến "đang nổi lên" mà đã thực sự khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là nhà hàng CieL của đầu bếp Lê Việt Hồng. Tháng 4 vừa qua, nhà hàng chỉ có 15 chỗ ngồi này được Food & Wine xếp thứ 3 trong danh sách những nhà hàng tốt nhất thế giới. Trước đó, CieL đã giành một sao Michelin chỉ sau 7 tháng hoạt động và tiếp tục giữ vững vị trí trong danh sách 1 Sao Michelin năm 2026.

CieL giành một sao Michelin chỉ sau 7 tháng hoạt động và tiếp tục giữ vững vị trí trong danh sách 1 Sao Michelin năm 2026. Ảnh: CieL

Bếp trưởng Lê Việt Hồng tại căn bếp nhà hàng. Ảnh: CieL

Không lâu sau đó, Tales by Chapter - mô hình bếp thực vật không rác thải đầu tiên tại Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt vào danh sách những nhà hàng mới xuất sắc nhất thế giới do Condé Nast bình chọn, đồng thời được trao Michelin Green Star trong lễ công bố Michelin Guide ngày 4/6 vừa qua.

Tales by Chapter tiếp tục góp mặt trong danh sách những nhà hàng mới xuất sắc nhất thế giới của Condé Nast và được trao Sao Xanh Michelin hôm 4/6. Ảnh: Tales by Chapter

Time Out cũng đặc biệt nhấn mạnh xu hướng nâng tầm các món ăn truyền thống tại TP.HCM, trong đó có phở. Tạp chí dẫn chứng nhà hàng Pot Au Phở 2.0 vừa ra mắt với thực đơn tasting gồm 12 món xoay quanh món ăn biểu tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ cách những không gian fine dining vài bước chân, thực khách vẫn có thể thưởng thức những tô phở chất lượng tại các quán bình dân với mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Chính sự song hành giữa ẩm thực đường phố và ẩm thực cao cấp được xem là nét hấp dẫn riêng có của thành phố.

Một số loại phở tại Pot Au Phở 2.0 như phở gà, phở truffle... Ảnh: Pot Au Phở 2.0

Trong bảng xếp hạng năm nay, TP.HCM nhận được 70% điểm đánh giá từ hội đồng chuyên gia của Time Out. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 75% người dân địa phương đánh giá trải nghiệm ăn uống tại thành phố ở mức "tốt" hoặc "xuất sắc".

Ẩm thực đường phố tiếp tục là thế mạnh nổi bật nhất khi nhận được sự đồng thuận của 63% người tham gia khảo sát. Đứng ngay sau là hệ thống quán cà phê và văn hóa cà phê đặc trưng với 61% ý kiến đánh giá tích cực.

Theo Time Out, sự kết hợp giữa những quán ăn lâu đời, đời sống cà phê sôi động và làn sóng nhà hàng cao cấp phát triển mạnh mẽ đang đưa TP.HCM trở thành một trong những điểm đến ẩm thực đáng chú ý nhất thế giới trong năm 2026.

Ẩm thực đường phố TP.HCM tiếp tục là thế mạnh nổi bật nhất khi nhận được sự đồng thuận của 63% người tham gia khảo sát.

Time Out là tạp chí du lịch, văn hóa và phong cách sống có trụ sở tại Anh, nổi tiếng với các bảng xếp hạng về điểm đến, ẩm thực và trải nghiệm đô thị trên toàn cầu. Các danh sách thường niên của tạp chí được xây dựng dựa trên khảo sát cư dân địa phương kết hợp với đánh giá từ đội ngũ chuyên gia và biên tập viên quốc tế.