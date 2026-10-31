Đại án Cây xanh Công Minh: Thiệt hại gần 790 tỷ, các bị can nộp lại bao nhiêu?

Trong vụ Cây xanh Công Minh gây thiệt hại gần 790 tỷ đồng, nhiều bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả, trong đó có người nộp hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh (54 tuổi, quê Hà Tĩnh), Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, tổ chức, điều hành hệ thống doanh nghiệp tham gia đấu thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại nhiều địa phương.

Bằng việc nâng giá cây xanh, thông thầu và gian lận đấu thầu, hệ thống doanh nghiệp này trúng thầu 1.218 dự án tại 38 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Nhà nước gần 790 tỷ đồng.

Trong phần kết luận về trách nhiệm của từng bị can, cáo trạng ghi nhận nhiều người đã nộp lại tiền hưởng lợi bất chính và tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Nhiều bị can nộp hàng trăm triệu đồng

Theo cáo trạng, Thái Hữu Dũng, nguyên Giám đốc khu vực miền Trung của hệ thống Cây xanh Công Minh, là một trong những bị can có số tiền nộp lại lớn.

Dũng bị cáo buộc giúp sức cho Nguyễn Công Minh thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại 142 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 437 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 142 tỷ đồng.

Một dự án trồng, chăm sóc cây xanh do Cây xanh Công Minh thực hiện tại Bình Phước cũ (nay là TP Đồng Nai).

Cơ quan tố tụng xác định Dũng hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền này, đồng thời nộp thêm 90 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Như vậy, tổng số tiền Dũng đã nộp là 640 triệu đồng.

Một trường hợp khác là Nguyễn Văn Hậu, người bị cáo buộc giúp sức cho Nguyễn Công Minh thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại 245 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 832 tỷ đồng.

Hành vi của Hậu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 398 tỷ đồng. Bị can được xác định hưởng lợi bất chính 400 triệu đồng và đã nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả chung.

Đối với Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, cáo trạng xác định bị can này tham gia các sai phạm tại 152 dự án, gây thiệt hại hơn 526 tỷ đồng. Chiến bị xác định hưởng lợi bất chính 600 triệu đồng, đã nộp lại 350 triệu đồng.

Trong khi đó, Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng hệ thống Cây xanh Công Minh, bị cáo buộc tham gia các sai phạm tại 510 dự án, gây thiệt hại hơn 279 tỷ đồng. Bị can đã nộp 210 triệu đồng khắc phục hậu quả chung.

Cáo trạng cũng ghi nhận một số bị can khác đã nộp số tiền đáng kể như Đào Nhật Lễ 420 triệu đồng, Nguyễn Trung Đăng 430 triệu đồng, Phạm Văn Hoàng 400 triệu đồng và Nguyễn Hữu Sang 300 triệu đồng.

Cựu cán bộ địa phương nộp bao nhiêu?

Ngoài những người thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh , một số bị can từng công tác tại các cơ quan Nhà nước cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Tại Quảng Trị, Đặng Trọng Vân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, bị cáo buộc tạo điều kiện cho Phan Duy Châu, người thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh, tham gia xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu.

Cáo trạng xác định hành vi của ông Vân gây thiệt hại hơn 3,68 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng. Quá trình điều tra, ông Vân đã nộp lại 60 triệu đồng hưởng lợi bất chính và nộp thêm 100 triệu đồng khắc phục hậu quả chung, tổng cộng 160 triệu đồng.

Đối với Võ Đắc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, cáo trạng xác định bị can này tạo điều kiện cho hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các dự án, gây thiệt hại hơn 4,03 tỷ đồng. Ông Hòa đã nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả chung.

Một số bị can khác tại Quảng Trị cũng đã nộp tiền, gồm Trần Kiểm Tiến 130 triệu đồng, Trần Hoài Linh 60 triệu đồng và Hoàng Tấn Cương 150 triệu đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp tư vấn, cáo trạng ghi nhận Nguyễn Văn Duyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng An Thịnh Hải; Nguyễn Lê Hoan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ tài sản Toàn Cầu; và Trần Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Cát Vĩnh Phát, mỗi người đã nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả chung.

Theo tổng hợp các khoản tiền được ghi nhận trong phần kết luận đối với từng bị can tại cáo trạng, tổng số tiền đã nộp lại do hưởng lợi bất chính và nộp khắc phục hậu quả chung là 7,381 tỷ đồng.

Số tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ so với khoản thiệt hại gần 790 tỷ đồng mà cơ quan tố tụng xác định trong vụ án.

Trong khi đó, Nguyễn Công Minh, người bị cáo buộc tổ chức, chỉ đạo hoạt động vi phạm của hệ thống doanh nghiệp, hiện vẫn bỏ trốn và bị truy nã.