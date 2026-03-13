Đặc sản vùng núi phía Bắc được ví như "vua của các loại", Chủ tịch xã từng trực tiếp bán trên livestream

Việt Nam được biết đến là quốc gia có nhiều đặc sản phong phú. Bên cạnh các món ăn nổi tiếng, nhiều loại trái cây và nông sản địa phương cũng trở thành “thương hiệu” gắn liền với từng vùng đất. Nếu miền Nam có sầu riêng, thanh long, miền Trung có dưa hấu hay thanh trà, thì vùng núi phía Bắc lại nổi bật với những loại quả đặc sản như mận, đào, và đặc biệt là na Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh Báo Công Thương

Loại quả mọc trên núi đá được gọi là “vua của các loại na”

Na Chi Lăng là đặc sản nổi tiếng của huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). Nhờ chất lượng vượt trội, loại quả này được nhiều tài liệu và người tiêu dùng ví như “vua của các loại na”. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, na Chi Lăng nổi bật với đặc điểm quả to, cùi dày, ít hạt và vị ngọt thanh đặc trưng.

Báo Nhân Dân cho biết thêm, một trong những yếu tố tạo nên hương vị đặc biệt của na Chi Lăng là điều kiện tự nhiên. Nhiều vườn na được trồng trên sườn núi đá vôi thuộc dãy Cai Kinh, nơi có thổ nhưỡng giàu khoáng chất và khí hậu phù hợp cho cây na phát triển. Chính điều kiện này giúp quả na có hương vị khác biệt so với nhiều vùng trồng khác.

Do địa hình dốc, người trồng na thường phải leo núi để chăm sóc cây, thụ phấn và thu hoạch. Nhiều hộ dân còn sử dụng dây kéo hoặc gùi để vận chuyển quả từ sườn núi xuống. Chính vì vậy, na Chi Lăng đôi khi được gọi là “quả ngọt từ núi đá”.

Ảnh Báo Tuổi Trẻ

Mùa thu hoạch na thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 9 hằng năm, thời điểm mà nhiều khu vực ở huyện Chi Lăng trở nên nhộn nhịp với hoạt động thu hái và buôn bán na.

Đặc sản mang lại hơn 1.500 tỷ đồng mỗi năm

Theo Báo Lạng Sơn, cây na hiện được xem là cây trồng chủ lực của Chi Lăng. Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có khoảng 4.500–4.900 ha trồng na, trong đó riêng địa bàn Chi Lăng chiếm khoảng 2.200–2.600 ha. Sản lượng na của tỉnh mỗi năm đạt khoảng 20.000–25.000 tấn. Nhờ giá bán ổn định, giá trị kinh tế từ loại quả này ước đạt hơn 1.300–1.500 tỷ đồng mỗi năm, trích thông tin từ Báo Đầu tư.

Ngoài ra, na Chi Lăng cũng đã được xây dựng thương hiệu khá bài bản. Từ năm 2011, sản phẩm này được cấp nhãn hiệu tập thể “Na Chi Lăng”, đồng thời nhiều vùng trồng áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất như VietGAP để nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ - theo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Không chỉ nổi tiếng nhờ chất lượng, na Chi Lăng còn từng gây chú ý với câu chuyện quảng bá đặc sản khá đặc biệt. Theo báo Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng từng tham gia livestream trên mạng xã hội để giới thiệu và bán na cùng các nhà sáng tạo nội dung.

Buổi livestream được thực hiện ngay tại vườn na nhằm quảng bá sản phẩm và hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, việc trực tiếp tham gia livestream là cách góp phần đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phiên livestream đã thu hút nhiều lượt xem và giúp tiêu thụ lượng lớn na chỉ trong thời gian ngắn. Sự kiện này được xem là một ví dụ cho xu hướng kết hợp thương mại điện tử và mạng xã hội trong quảng bá nông sản.

Hình ảnh Chủ tịch xã Chi Lăng tham gia livestream bán na cùng người dân thu hút sự quan tâm lớn (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Từ những vườn na trên sườn núi đá vôi, loại trái cây đặc sản của xứ Lạng ngày nay đã trở thành nguồn thu lớn cho địa phương và được biết đến rộng rãi trên thị trường. Na Chi Lăng vì thế không chỉ là một loại trái cây đặc sản, mà còn là câu chuyện về cách một nông sản vùng miền từng bước xây dựng thương hiệu và vươn xa hơn trên thị trường.



