Đặc sản trời cho miền Tây, cả nước trầm trồ

Nếu có dịp về miền Tây đúng mùa nước nổi, bạn sẽ thấy trên những cánh đồng ngập nước xuất hiện những vệt xanh dài, mảnh, đong đưa theo dòng chảy. Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ tưởng đâu là sợi nilon hay rác thải trôi lềnh bềnh. Nhưng với người miền Tây, đó lại là đặc sản trời cho - một loại rau chỉ xuất hiện đúng mùa, có tiền cũng chưa chắc mua được: rau hẹ nước.

Rau hẹ nước là đặc sản trời cho ở miền Tây sông nước

Hẹ nước là loại rau mọc hoàn toàn tự nhiên, không cần gieo trồng hay chăm sóc. Cứ đến khoảng tháng 6 đến tháng 8 âm lịch, khi nước lũ dâng cao, hẹ nước âm thầm vươn lên từ những cánh đồng ngập nước ở An Giang, Đồng Tháp, Long An… Lá hẹ dài, dẹp, xanh mướt, mềm và xốp, nhìn mảnh mai như sợi nilon.

Đây là đặc sản miền sông nước Cửu Long nhưng không phải muốn ăn là có bởi hẹ nước phụ thuộc gần như hoàn toàn vào con nước. Mỗi năm chỉ có một mùa, mà thời gian thu hoạch cũng không kéo dài nên hẹ nước luôn được nhiều người săn đón. Ở chợ quê miền Tây, hẹ nước thường được bán với giá dao động khoảng 20.000 - 40.000 đồng/kg. Những lúc cuối mùa hoặc nguồn hẹ khan hiếm, giá có thể tăng cao hơn, lên tới 60.000đ/kg nhưng vẫn rất khó mua vì hàng về tới đâu là hết tới đó.

Người thành phố muốn tìm mua thường phải nhờ người quen gửi lên, hoặc đợi những dịp hiếm hoi xuất hiện trong các khu du lịch sinh thái. Ngay cả dân miền Tây, nếu không đúng mùa nước nổi, cũng khó mà tìm được hẹ nước để ăn.

Người miền Tây cực kì mê món này

Rau được bán với giá 15.000đ - 60.000đ tùy thời điểm, nhiều lúc còn không có để mua

Thu hoạch hẹ nước không đơn giản. Người dân phải lội xuống ruộng nước từ sáng sớm, nhẹ nhàng nắm lấy gốc hẹ, lắc khẽ để đất mềm ra rồi từ từ nhổ lên. Rau mềm nên chỉ cần mạnh tay là dễ dập nát, vì vậy công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Sau khi được giũ bùn, hẹ nước được rửa sạch, bó gọn rồi mang ra chợ bán trong ngày. Hiếm khi thấy hẹ nước được vận chuyển đi xa, bởi loại rau này ngon nhất khi còn tươi và vừa nhổ.

Hẹ nước không chỉ hiếm mà còn được yêu thích nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn. Cách chế biến cũng rất "miền Tây": luộc hoặc xào sơ rồi ăn kèm mắm sặc. Mắm mặn mà, cay cay, thơm nồng quyện với cọng hẹ nước giòn mát tạo nên cảm giác rất bắt cơm. Ngoài ra, hẹ nước chấm với nước cá rô kho cũng là món khoái khẩu của nhiều người. Nước cá sánh đậm, thấm gia vị, vừa làm món chính vừa trở thành thứ "nước chấm thần thánh" cho hẹ nước.