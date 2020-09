Đặc sản mùa nước nổi đã xuất hiện ở An Giang

Nằm ở vùng đầu nguồn châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long nên hằng năm tỉnh An Giang đón nhận nước lũ từ thượng nguồn chuyển về mang theo phù sa, tôm cá.



Trong đó, cá linh là đặc sản xuất hiện vô số trong mùa nước nổi giúp ngư dân có nguồn lợi kinh tế. Cá linh là phần hồn đặc trưng cho mùa nước nổi chỉ có ở miền tây Nam bộ.

Ở miền tây, món nước mắm cá linh từ lâu nay luôn nổi tiếng không thua kém gì nước mắm cá cơm Phú Quốc, Kiên Giang

Nước lũ tràn về từ tháng 7, tới tháng 11 nước rút dần, lúc này cá linh non sống ẩn dật hơn ba tháng trong các cánh đồng ngập nước, các kênh rạch đã lớn bằng ngón tay cái bắt đầu theo nước rút lội trở ngược ra sông lớn.

Cá linh chế biến được nhiều món ăn ngon nhưng cá linh non được xem là ngon nhất nên mấy năm gần đây cá linh non luôn được ưa chuộng, bán với giá cao.

Thông thường tháng 8 cá linh non đã xuất hiện nhưng thời gian gần đây mùa lũ tràn về An Giang nước đang thấp dần, mực nước lũ không cao như trước đây nên nguồn cá linh và các loài cá khác cũng hao hụt theo.

Tháng 9 cá linh non mới xuất hiện là quá trễ so với các mùa lũ trước kia, cá linh xuất hiện trễ nhưng ngư dân càng thêm lo lắng do lượng cá đánh bắt được không nhiều.

Ông Nguyễn Văn Thu, ngư dân ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên cho biết, năm rồi lũ về muộn và mực nước thấp nên lượng cá linh non cũng ít ỏi theo. Với kinh nghiệm lâu năm sống chung với lũ, ông Thu không hi vọng gì mùa lũ này có nhiều tôm cá.

Hiện giá cá linh non con to bằng đầu đũa còn sống bán với giá từ 70.000 đồng trở lên, cá linh đã làm rồi bán tại chợ giá từ 250.000 - 400.000 đồng/kg, cao gấp hai lần so với mù lũ năm 2018.