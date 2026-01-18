HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV

Các lực lượng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đang triển khai đồng bộ biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để bảo đảm an toàn cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra.

Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội.

Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước đang đến rất gần, Công an, Quân đội và địa phương triển khai phương án bảo vệ nhiều lớp, siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội; đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành bình thường của xã hội, của Nhân dân.

Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
Trong ngày 15/1, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trong đó cảnh vệ và các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát chặt tại khu vực diễn ra Đại hội, địa điểm lưu trú, tuyến đường di chuyển và các hoạt động liên quan của đại biểu.


Khẩu đội 12,7mm và tổ chống UAV luyện tập phương án chế áp, tiêu diệt mục tiêu bay không xác định

Trong ngày 15/1, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tại Sở Chỉ huy phía trước của Bộ Quốc phòng; lực lượng phòng không của Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội); Lữ đoàn Tác chiến điện tử 84 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu); Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 (Binh chủng Đặc công)... - Ảnh: Khẩu đội 12,7mm và tổ chống UAV luyện tập phương án chế áp, tiêu diệt mục tiêu bay không xác định

Tổ bắn tỉa thuộc Đội 7 Đặc công Biệt động chống khủng bố, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 (Binh chủng Đặc công) quan sát, tìm kiếm, phát hiện các mục tiêu khả nghi

Tổ bắn tỉa thuộc Đội 7 Đặc công Biệt động chống khủng bố, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 (Binh chủng Đặc công) quan sát, tìm kiếm, phát hiện các mục tiêu khả nghi

Quân đội sẽ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, duy trì sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lực lượng công binh rà phá bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn khu vực trọng điểm.

Quân đội sẽ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, duy trì sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lực lượng công binh rà phá bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn khu vực trọng điểm. Các đơn vị cũng tăng cường tuần tra, canh gác, siết chặt quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, sân bay, bến bãi - Ảnh: Đài quan sát phóng xạ hóa học của Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) với các thiết bị quan trắc hiện đại, bảo đảm phát hiện, xử lý các đám mây, bụi phóng xạ, hóa học từ sớm

Đài quan sát phóng xạ hóa học của Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) với các thiết bị quan trắc hiện đại

Các đơn vị phòng không, không quân trên địa bàn Thủ đô duy trì quân số trực 24/24, bố trí trận địa dã chiến, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ phát hiện, xử lý sớm các mục tiêu bay thấp, thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng xâm nhập, góp phần bảo vệ vùng trời và các khu vực trọng yếu trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV - Ảnh 9.

Các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đang triển khai đồng bộ biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời nguy cơ tấn công mạng, bảo đảm hệ thống thông tin phục vụ Đại hội vận hành an toàn, thông suốt, bí mật.

Một mũi trọng yếu khác trong công tác bảo đảm an ninh Đại hội là an ninh mạng, an ninh thông tin

Một mũi trọng yếu khác trong công tác bảo đảm an ninh Đại hội là an ninh mạng, an ninh thông tin, khi các thế lực thù địch gia tăng hoạt động tấn công, phá hoại, tung tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, nhân sự và các vấn đề được Đại hội thảo luận.

Là lực lượng "chủ công" trên địa bàn nơi diễn ra Đại hội, Thành phố Hà Nội đã bước vào giai đoạn cao điểm bảo vệ

Là lực lượng “chủ công” trên địa bàn nơi diễn ra Đại hội, Thành phố Hà Nội đã bước vào giai đoạn cao điểm bảo vệ với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại biểu, khách mời và các hoạt động bên lề.

Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV - Ảnh 12.
Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV - Ảnh 13.
Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sẵn sàng

Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sẵn sàng, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV - Ảnh 15.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của Đất nước và Nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ tổ chức thành công Đại hội được đặt ra cao nhất.

Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV - Ảnh 17.
Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng, mục tiêu chung được đặt ra là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV

Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng, mục tiêu chung được đặt ra là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV, qua đó khẳng định uy tín, vị thế của Đảng và hình ảnh một Việt Nam ổn định, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Ảnh: Bộ Công an, QĐND, Công an TP Hà Nội

