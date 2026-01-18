Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV

Các lực lượng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đang triển khai đồng bộ biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để bảo đảm an toàn cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra.
Công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trong đó cảnh vệ và các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát chặt tại khu vực diễn ra Đại hội, địa điểm lưu trú, tuyến đường di chuyển và các hoạt động liên quan của đại biểu.
Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sẵn sàng, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của Đất nước và Nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ tổ chức thành công Đại hội được đặt ra cao nhất.
Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng, mục tiêu chung được đặt ra là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV, qua đó khẳng định uy tín, vị thế của Đảng và hình ảnh một Việt Nam ổn định, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.