Thông báo nóng tới toàn bộ người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 16 giờ hôm nay

Công an TP Hà Nội sáng 18/1/2026 đã ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, trong các ngày 18/01, 21/01 và ngày 23, 24/01/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, diễn ra các hoạt động của Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động của Chương trình nghệ thuật, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Phạm vi tạm cấm, hạn chế phương tiện giao thông

Tạm cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ) hoạt động trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Hạn chế các phương tiện, đặc biệt là xe ô tô hoạt động trên tuyến: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Thời gian cấm, hạn chế từ 16h00’ đến 24h00’ ngày 18/01/2026 và từ 18h00’ đến 24h00’ ngày 21/01/2026 và ngày 23, 24/01/2026.

Phân luồng giao thông

Trong thời gian diễn ra Chương trình nghệ thuật, Công an thành phố Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau:

(1) Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

(2) Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham, yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.