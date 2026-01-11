Sân bay quốc tế 5 sao hơn 196 tỷ đồng cách Hà Nội 40km có loạt dấu mốc đặc biệt ngay trong tháng này

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác ngày 9/1 đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về một số nội dung liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đến nay rất khả quan, các địa phương đang đồng thời triển khai các dự án phục vụ tái định cư.

Đối với các dự án liên quan như Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Ninh cho biết dự kiến sẽ phê duyệt xong trước ngày 20/01/2026. Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 02/2026. Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ phê duyệt xong trước ngày 25/01/2026.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan đến giai đoạn 1 và bàn giao cho Nhà đầu tư đủ mặt bằng phục vụ thi công đường băng và các công trình phục vụ APEC đúng tiến độ yêu cầu.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Bộ Công an

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise - đơn vị đề xuất đầu tư, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình giai đoạn APEC 2027. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an phấn đấu hoàn thành phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Tỉnh uỷ Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo các dự án hạ tầng giao thông như tuyến đường kết nối trực tiếp Cảnh hàng không; kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. “Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một sân bay mà phải kiến tạo một hệ sinh thái thành phố sân bay giúp Việt Nam nâng tầm chuỗi cung ứng, cạnh tranh khu vực” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dự án trọng điểm quốc gia, tầm vóc quốc tế

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mục tiêu hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Quốc hội thống nhất tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn một từ 2025 đến năm 2030 cần 141.230 tỷ đồng và giai đoạn hai từ năm 2031 đến năm 2050 cần 55.140 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm và hình thức lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 03/2025 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sân bay Gia Bình được định hướng kết nối với tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Hà Nội - Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích 1.960 ha. Vị trí này cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, sân bay Nội Bài 43 km và sân bay Cát Bi (Hải Phòng) 80 km...

Theo quy hoạch, sân bay Gia Bình được định hướng kết nối với tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Hà Nội tới Sân bay Gia Bình và thành phố Hải Phòng; bố trí ga đường sắt đô thị tại khu vực nhà ga hành khách của cảng để phục vụ kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt đô thị nối với Thủ đô.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, tầm vóc quốc tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới.

Dự án cũng nhằm phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.