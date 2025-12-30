Danh sách phạt nguội 24 giờ qua, người vi phạm nộp phạt theo Nghị định 168

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 28/12/2025 đến 12h00’ ngày 29/12/2025), hệ thống camera AI thí điểm tại nội đô Hà Nội và các tuyến cao tốc trọng điểm đã hoạt động hiệu quả, tự động nhận diện và trích xuất dữ liệu nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy), hệ thống AI đã tự động phát hiện 38 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Đồng thời, 31 trường hợp khác cũng bị ghi hình vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tại khu vực này, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 16.495 lượt xe lưu thông, tốc độ trung bình đạt 83 km/h. Qua phân tích hình ảnh kỹ thuật số, hệ thống đã chỉ ra 02 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn theo quy định. Trong khi đó, dữ liệu tại đường Lê Văn Lương cho thấy không có trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường trong thời gian giám sát.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi lại, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168 Toàn bộ thông tin và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thông báo "phạt nguội" đến chủ phương tiện.



