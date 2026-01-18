Theo dữ liệu trích xuất từ trung tâm điều hành từ 12h00 ngày 16/1 đến 12h00 ngày 17/1/2026 cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có những biến động phức tạp vào dịp cuối tuần.

Cụ thể, ở nội đô Hà Nội vi phạm tăng đột biến tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống camera AI ghi nhận con số vi phạm cao nhất trong vòng 2 tuần qua. Chỉ trong vòng 24 giờ, đã có 112 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 34 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Trái ngược với tình trạng tại nút giao trên, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục là điểm sáng về ý thức khi camera không ghi nhận bất kỳ trường hợp đi sai làn đường nào. Hành vi đi ngược chiều tại các điểm giám sát cũng hoàn toàn vắng bóng trong ngày hôm nay.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai lưu lượng phương tiện đạt 9.229 lượt với tốc độ trung bình 70 km/h. Qua phân tích hình ảnh, AI đã chỉ ra 08 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Toàn bộ hồ sơ vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình xử lý phạt nguội. Cục CSGT khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý quan sát đèn tín hiệu, nhất là trong thời điểm mật độ giao thông tăng cao để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."