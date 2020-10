Đà Nẵng: Trộm viếng nhà, cuỗm nhẫn kim cương trị giá hơn 300 triệu đồng

Ngày 5-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (SN 1994, quê Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, chiều 28-9, thấy một căn nhà trên đường Giang Châu 3 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) vắng chủ, Thành leo hàng rào, đột nhập vào trong.

Thành lục lọi khắp căn nhà để tìm tài sản, kiếm được 2 nhẫn vàng, trong đó một chiếc nhẫn kim cương, trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng còn trộm được một đôi bông tai vàng và dây chuyền bằng vàng trắng, một iPad và đồng hồ Apple Watch rồi thoát ra ngoài bằng cửa sau. Sau đó, Thành đem đôi bông tai, dây chuyền và iPad bán được 18 triệu đồng. Chủ nhà sau khi phát hiện cả căn nhà bị trộm xới tung đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhẫn vàng đính kim cương cùng các tang vật vụ việc

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận do không có việc làm, lại ham chơi nên đã vay nợ hơn 700 triệu đồng để tiêu xài. Bị chủ nợ đòi tiền, Thành trốn ra Đà Nẵng rồi nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ. Công an cho biết, Thành từng có hai tiền án về tội cố ý gây thuơng tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước khi "sa lưới" vì trộm cắp.