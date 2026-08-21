Đã có kết quả xác minh vụ cô giáo mầm non ở Hà Nội đưa bé gái 22 tháng tuổi vào góc khuất để đánh

Bé gái 22 tháng tuổi bị bầm tím trong niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, ngoài ra không còn tổn thương nào khác. Hiện nay sức khỏe của cháu ổn định.

Ngày 19 và 20/8, tài khoản Facebook Nguyễn Trang đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị cô giáo mầm non đưa vào góc khuất camera, có hành vi vung tay đánh nhiều lần trong giờ học và giờ ngủ trưa. Nội dung sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Được biết, người đăng clip là chị Nguyễn Thị Thu Trang (Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội). Con gái chị Trang là cháu L.H.M.C. (22 tháng tuổi), mới theo học tại Cơ sở mầm non Bay cao ước mơ (số 1 ngõ 66B Triều Khúc) được khoảng 2 tuần.

Ngày 20/8, thông tin trên Tuổi Trẻ, chị Trang cho hay khi đến trường đón con vào ngày 19/8, chị phát hiện mặt con bị sưng, môi sưng và quấy khóc. Chị hỏi giáo viên thì được giải thích bé bị khô môi, tự bóc da nên sưng tím. Tuy nhiên, chị thấy lời giải thích này không hợp lý và đã yêu cầu được xem lại camera an ninh trong lớp.

Xem lại camera, chị thấy cảnh con bị cô giáo chủ nhiệm đưa vào góc khuất và vung tay đánh liên tiếp. Buổi trưa con không ăn được cô giáo cũng đánh. Đến lúc đi ngủ cô giáo cũng đánh con. Một ngày bé bị đánh nhiều lần.

Hình ảnh nữ giáo viên mầm non bé cháu C. vào góc khuất và tát 3 cái vào vùng mặt bé. (Ảnh cắt từ clip)

Sau sự việc, chị Trang tạm thời cho con nghỉ học và đưa đi khám. Sau khi nghi con bị bạo hành, tối 19/8, chị đến phường Thanh Liệt trình báo sự việc. Sáng 20/8, chị đưa con gái đi khám tâm lý, đồng thời kiểm tra vùng miệng và vùng đầu sau khi phát hiện con bị đánh.

Đến hôm nay (21/8), UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã có báo cáo thành phố sự việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường. Sau khi nhận được thông tin liên quan tới sự việc trên, cơ quan chức năng phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin trong đơn trình báo, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em theo quy định.

Báo Lao Động dẫn kết quả xác minh cho thấy, khoảng 8h18 ngày 19/8, tại lớp học, cháu C. có quấy khóc nên chị Phan Thị Thanh B. (SN 1992, trú tỉnh Phú Thọ) là cô giáo của lớp Mầm non độc lập đã bế và đưa cháu C. đến khu vực cột trụ của phòng học rồi dùng tay tát 3 cái vào vùng mặt của cháu C.. Sau khi đánh cháu C., chị B. bế cháu vào ghế ngồi và tiếp tục làm việc.

Đến giờ ngủ trưa, cháu C. ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy và khóc to, chị B. đang nằm cạnh đó ngồi dậy kéo giường cháu C. lại gần rồi dùng tay đánh 2 cái vào chân cháu nhưng cháu C. vẫn khóc. Chị B. sau đó đã nằm xuống ôm ghì cháu C. vào ngực của mình, một lúc sau cháu C. ngủ lại.

Cháu C được cơ quan chức năng cùng gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày 20/8. Kết quả xác định cháu C. bị bầm tím trong niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, ngoài ra không còn tổn thương nào khác. Hiện nay sức khỏe của cháu C. ổn định.

Công an phường Thanh Liệt đang tập trung điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em theo quy định.