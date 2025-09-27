Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.



Về đua ngựa, sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua khi về đích và các sự kiện xảy ra trong cuộc đua ngựa. Các cuộc đua ngựa được phép kinh doanh đặt cược gồm:﻿

1. Các cuộc đua ngựa do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức tại trường đua theo nghị định.﻿

2. ﻿Các cuộc đua ngựa được Liên đoàn đua ngựa quốc tế (International Federation of Horseracing Authorities - IFHA) tổ chức hoặc thành viên của IFHA tổ chức.

﻿Liên quan tới đầu tư trường đua ngựa, dự án phải có địa điểm đầu tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó phải phù hợp với quy hoạch tỉnh nơi xây dựng trường đua ngựa, đua chó; tổng vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng . Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thực hiện dự án đầu tư thì tỷ lệ vốn đầu tư của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn đầu tư dự án.

Về doanh nghiệp, để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cần phải đáp ứng các điều kiện như ﻿đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường đua ngựa; có vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng , trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Với người chơi, một điều kiện chính là ﻿người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng không được chơi là:

1. Cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tham gia đặt cược tại chính doanh nghiệp nơi mình làm việc; các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua, các nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham gia đặt cược các cuộc đua mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham dự, điều khiển.

2. Các đối tượng thuộc diện bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt

cược không cho tham gia đặt cược .﻿

3. ﻿Các đối tượng đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành xong hình phạt mà chưa được xóa án tích; người đang trong thời gian bị lập hồ sơ, chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.



﻿Tháng 6/2024, Vinhomes Royal Island ra mắt Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên tại Hải Phòng.

Học viện có quy mô 30 ha, gồm nhà đón tiếp hiện đại, 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp, các khu tập luyện đa cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 ha cùng khán đài trên cao, đường đua ngựa giải trí, khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng, bệnh viện thú y cao cấp cùng các khu vực chăm sóc sức khỏe ngựa như khu máy tập cho ngựa, khu đóng móng…

﻿Hiện tại, một dự án trường đua ngựa nổi bật là Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn của CTCP Đua ngựa Thiên Mã – Madagui ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án của doanh nhân Việt kiều Nguyễn Ngọc Mỹ.

Tháng 2/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ﻿này, trong đó, có bổ sung mục tiêu tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.

Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn được triển khai tại huyện Đạ Huoai có tổng vốn thực hiện 1.548 tỷ đồng.

Ngày 21/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và đoàn công tác kiểm tra tổ hợp dự án trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã, xã Đạ Huoai.﻿

Để thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty lập đề án, các hồ sơ để trình lên các cấp cơ quan, thẩm quyền phê duyệt, sớm giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui tiền thân là CTCP Thiên Mã – Madagui, thành lập vào năm 2012 tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Ngọc Mỹ làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1950) được biết đến là một doanh nhân Việt Kiều quê gốc ở Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Những năm đầu thập niên 2000, ông Mỹ được biết đến là người đầu tiên đã đưa môn đua chó vào Việt Nam bằng việc thành lập Công ty Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí (SES) và xây dựng trường đua chó Lam Sơn (tại sân vận động Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu).

﻿Một dự án lớn khác là dự án trường đua ngựa Sóc Sơn tại Hà Nội. Tháng 8/2025, ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đề nghị xã Sóc Sơn tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững. Trong đó, cần quan tâm đẩy nhanh các dự án trọng điểm như: Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa.

Dự án gồm 2 phần chính, là khu tổ hợp giải trí đa năng, trường đua ngựa và hồ điều hòa cảnh quan.

Khu trường đua rộng 995.000 m2, gồm khán đài có sức chứa 30.000 chỗ ngồi, khu huấn luyện ngựa, khu chăm sóc ngựa, bể tắm ngựa, chuồng ngựa... Hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 3 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị hội thảo 0,5ha và khu biệt thự nghỉ dưỡng 1ha. Cùng với đó là 50 trung tâm đặt cược (đại lý) trên toàn quốc để khách hàng tới theo dõi các giải đua, thư giãn, giải trí và tham gia đặt cược.

Tập đoàn Charmvit là đơn vị thực hiện đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi dự án hoạt động, sẽ tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5.000 lao động, thu hút khoảng 25.000 lao động đến làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác.