Cựu Thủ tướng Đức gia nhập tập đoàn Nga

Cựu Thủ tướng Đức đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với chính quyền Nga khi còn đương chức từ năm 1998 đến 2005.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gia nhập hội đồng giám sát của tập đoàn bán lẻ Nga Hyperglobus.

Hyperglobus được tách ra từ Globus Holding (Đức) vào năm 2025 và hiện là thực thể hoàn toàn độc lập, theo Globus. Công ty này điều hành hơn 20 siêu thị tại Nga và vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu Globus.

Ông Schroeder đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin khi giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005 và sau đó làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước Nga.

Thông báo về việc bổ nhiệm ông Schroeder được đưa ra vào ngày 2/10, 4 ngày sau khi ông Putin ban hành sắc lệnh quản lý tạm thời các tài sản tại Nga của nhà bán lẻ Metro (Đức).

Theo thông báo của Hyperglobus, cựu thủ tướng Đức, 82 tuổi, sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ phát triển chiến lược kinh doanh và tham gia vào công tác quản lý chung của công ty.

"Nhờ nhiều năm tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa của Nga, ông Schroeder sẽ là một mảnh ghép lý tưởng cho hội đồng quản trị và giúp chúng tôi tiếp tục chiến lược lấy đối thoại làm trung tâm", thông cáo dẫn lời Thomas Bruch, chủ sở hữu của Hyperglobus và cựu giám đốc của Globus, cho biết.

Trên cương vị thủ tướng, ông Schroeder ủng hộ việc thắt chặt quan hệ năng lượng với Nga, điều mà các nhà phê bình cho rằng khiến Đức quá phụ thuộc vào dầu khí của Moscow. Sau đó, ông nắm giữ các vị trí cấp cao trong các dự án, bao gồm công ty dầu khí nhà nước Nga Rosneft và dự án đường ống dẫn khí Nord Stream.

"Điều quan trọng là các doanh nhân như Thomas Bruch và các công ty như Globus tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế và đầu tư vào Nga", ông Schroeder nói trong tuyên bố.

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, Đức đã tước bỏ văn phòng nghị viện và đội ngũ cán bộ nhà nước của ông Schroeder giữa lúc dư luận phẫn nộ về việc ông tiếp tục tham gia vào các hoạt động kinh doanh với Nga và từ chối lên án chính quyền Nga.

Năm đó, ông Schroeder đã từ chức khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí Rosneft và từ bỏ kế hoạch gia nhập hội đồng quản trị của Gazprom.

Đầu năm nay, Tổng thống Putin cho biết Schroeder sẽ là người đối thoại mà ông ưu tiên lựa chọn trong các cuộc đàm phán về các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu, một ý tưởng ngay lập tức bị Liên minh châu Âu bác bỏ.

Điện Kremlin hồi tháng 6 cho biết ông Putin và Schroeder đã có cuộc gặp riêng thân mật, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Theo Reuters