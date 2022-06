Cựu đại úy công an Lê Chí Thành lãnh 3 năm tù giam vì đăng thông tin xuyên tạc

Ngày 22-6, TAND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Chí Thành (39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, trú thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, nguyên cán bộ công an trại giam Thủ Đức (Z30D)) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo bản án, ông Lê Chí Thành từng công tác trong ngành công an từ tháng 2-2003 đến năm 2020, giữ cấp bậc đại úy. Trong thời gian công tác tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), ông Thành vi phạm các quy định của Công an nhân dân, đến ngày 31-7-2020, ông Thành bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Sau đó, ông Thành khiếu nại quyết định kỷ luật nhưng đã được giải quyết là giữ nguyên quyết định.

Dẫn giải bị cáo Lê Chí Thành đến Tòa án huyện Hàm Tân

Sau đó, từ tháng 7 đến tháng 10-2020, ông Lê Chí Thành sử dụng tài khoản Facebook "Lê Chí Thành" để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Tòa án nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp của Công an nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân ông Lê Bá Thụy – Giám thị trại giam Thủ Đức.

Trong đó, đoạn video thứ nhất được đăng tải lúc 11 giờ 41 phút, ngày 30-7-2020 trên trang Facebook "Lê Chí Thành", với tiêu đề "Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản có giá trị lớn, tiền ở đâu ra mà có", được cơ quan chức năng xác định có nội dung xuyên tạc, sai sự thật vì không có căn cứ cho rằng các căn nhà của ông Lê Bá Thụy đều là tiền mồ hôi nước mắt của những người như Thành nói trong video đăng tải trên Facebook. HĐXX cũng cho rằng, việc ông Lê Chí Thành nói trong video đăng Facebook nội dung đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an lạm quyền xử lý kỷ luật Thành là xuyên tạc, sai sự thật.

Tiếp đó, vào các ngày 8-5 và 29-10-2020, ông Lê Chí Thành tiế tục sử dụng tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với tiêu đề "Kính mong được sự giúp đỡ của các luật sư và các nhà báo có tâm", kèm hình ảnh chụp quyết định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và bài "Biến căng: Một Đại úy Công an trại giam Hoàng Tiến đốt sắc phục, huân huy chương, bằng đại học cảnh sát nhân dân, bằng cử nhân luật, đốt mọi thứ về ngành công an". Các bài viết trên được xác định có nội dung xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của Tòa án nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp của Công an nhân dân.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Chí Thành cho rằng quá trình khiếu nại, tố cáo một số sai phạm tại trại giam Thủ Đức qua đơn thư nhưng không được xử lý, ngược lại còn bị trù dập nên đã dùng mạng xã hội để phản ánh. Nói lời sau cùng, Thành nhận sai và xin HĐXX tuyên mức án thấp để sớm trở về với gia đình.

Riêng luật sư bào chữa cho bị cáo cho ràng hồ sơ vụ án chưa toàn diện, chưa điều tra rõ các nội dung tố cáo của Lê Chí Thành dẫn đến việc buộc tội sẽ không thuyết phục, vì vậy cần điều tra lại.

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện KSND huyện Hàm Tân giữ nguyên quan điểm cáo buộc bị cáo Lê Chí Thành phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị mức án 2,5 năm đến 3 năm tù.

Bị cáo Lê Chí Thành chờ HĐXX nghị án

HĐXX nhận định quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa đủ căn cứ xác định bị cáo Lê Chí Thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi của Thành gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại tòa, bị cáo Thành được HĐXX cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ, đó là thành khẩn khai báo, bị cáo có nhiều cống hiến quá trình công tác ngành công an, được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3, cha của bị cáo được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 3 năm tù tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 14-1-2022, Thành bị Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (TP HCM) tuyên phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ và đang thi hành án về tội danh này.