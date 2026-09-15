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Cựu Đặc nhiệm Không quân Anh bị nghi ngờ huấn luyện Quân đội Nga cho cuộc chiến Ukraine

Bạch Dương
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Các cựu chiến binh thuộc Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) bị nghi ngờ đang huấn luyện binh sĩ Nga tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine.

- Ảnh 1.

Nhận định này được nêu trong một bản ghi nhớ tình báo mật vừa rò rỉ mà tờ The Telegraph đã có được.

Cụ thể, một tài liệu được biên soạn cho các cơ quan tình báo của liên minh Five Eyes với độ tin cậy cao đã chỉ ra việc tuyển dụng các cựu chiến binh phương Tây để huấn luyện dân thường và các quân nhân chuyên nghiệp Nga.

Theo tài liệu của Cơ quan Tình báo Australia ASIS, khóa huấn luyện diễn ra tại các trung tâm đào tạo do công ty tư nhân Alfa - Metal điều hành ở Bulgaria và Serbia.

Tại trại huấn luyện ở làng Mezhdeni, miền Bắc Bulgaria, các cựu chiến binh của lực lượng đặc nhiệm SAS, Trung đoàn Biệt kích Australia, Hải quân Mỹ và các đơn vị cảnh sát Mỹ đóng vai trò huấn luyện viên.

- Ảnh 2.

Đầu năm nay, Alfa - Metal đã cố gắng tuyển dụng giảng viên SAS thông qua LinkedIn. Ảnh chụp màn hình từ mạng xã hội này.

Trung tâm này cung cấp các khóa huấn luyện tác chiến đặc biệt và bắn tỉa với giá 4.000 euro/người, nhắm đến đối tượng là lính đánh thuê, vệ sĩ và nhân viên an ninh doanh nghiệp trong tương lai.

Các nhân chứng cho biết kể từ khi Liên bang Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện tại Ukraine, trại này vẫn tiếp tục tiếp nhận người Nga tham gia các khóa huấn luyện cận chiến.

Quân đội Nga được cho là đã phải tìm đến các trại huấn luyện tư nhân ở châu Âu do tình trạng thiếu hụt trầm trọng huấn luyện viên của chính họ và tổn thất cao ở mặt trận.

Theo thông tin tình báo, trại Alfa - Metal có liên hệ với Công ty an ninh tư nhân Alfa Region của Nga đến từ St. Petersburg, doanh nghiệp trên đã quảng cáo các khóa học như vậy trên trang web của mình.

Alfa - Metal phủ nhận việc thuê huấn luyện viên từ SAS và khẳng định rằng họ không tiến hành đào tạo công dân Nga sau năm 2022, đồng thời gọi những cáo buộc này là sai sự thật.

- Ảnh 3.

Logo của SAS trên trang web của Công ty Alfa - Metal.

Đồng thời trang web của trung tâm Bulgaria đã tiết lộ logo của SAS, các quảng cáo tuyển dụng cựu chiến binh Anh trên LinkedIn và đề cập đến một thỏa thuận hợp tác với một công ty Nga.

Cơ quan tình báo Australia đã mở cuộc điều tra về những sự việc này, vì luật pháp Anh và Australia cấm các cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm sử dụng kỹ năng của họ để phục vụ lợi ích của quốc gia nước ngoài.

Theo The Telegraph
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Tags

quân đội Nga

SAS

Bulgaria

Ukraine

quân sự

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