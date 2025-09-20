Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự, đủ điều kiện được xem xét giảm án tù

Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội mới đây xác nhận ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự, qua đó đủ điều kiện để được xem xét giảm án tù trong thời gian tới - thông tin từ Dân trí.

Đến giữa tháng 8/2025, ông Quyết đã nộp đầy đủ các khoản án phí và tiền phạt, bao gồm: án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, tiền phạt 4 tỷ đồng, án phí dân sự hơn 1,466 tỷ đồng và gần 9,6 tỷ đồng sung công quỹ.

Đáng chú ý, ông cùng hai em gái đã nộp hơn 684 tỷ đồng liên đới truy thu từ hành vi thao túng chứng khoán, đồng thời bồi thường đủ 1.783 tỷ đồng cho 27.881 nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ROS bị thiệt hại.

Tuy nhiên, với khoản bồi thường này, gia đình ông chưa xin giấy xác nhận hoàn tất, nhiều khả năng để nộp trực tiếp qua trại giam hoặc cơ quan thi hành án hình sự.

Tại phiên phúc thẩm ngày 26/6/2025, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt ông Quyết 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, giảm 14 năm so với bản án sơ thẩm. Hai em gái của ông cũng được giảm án: bà Huế chịu 4 năm 6 tháng tù và phạt 3,5 tỷ đồng, bà Nga lĩnh án 38 tháng 21 ngày tù, nộp phạt 3 tỷ đồng và được trả tự do ngay tại tòa do đã thụ án đủ thời gian tạm giam.

Sau khi các bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả, cơ quan chức năng đã hủy bỏ các biện pháp phong tỏa tài sản từng áp dụng từ năm 2022. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành văn bản yêu cầu gỡ bỏ lệnh tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến ông Quyết và các đồng phạm.

Hiện Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đang triển khai chi trả bồi thường cho nhà đầu tư. Theo quyết định, 133 nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ROS từ đầu được nhận 7.215 đồng/cổ phiếu, tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng. Trong khi đó, 27.881 nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ROS vào ngày 5/9/2022 được bồi thường 5.466 đồng/cổ phiếu, tương ứng trên 1.783 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư nhận hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó có người được bồi thường hơn 180 tỷ đồng – mức cao nhất trong danh sách.