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Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang

Hạ Anh
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Cường Đô La đã dành những lời đặc biệt cho vợ trong dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Cường Đô La, Đàm Thu Trang lui về hậu trường để vun vén cho gia đình nhỏ. Cặp đôi không giữ kín bưng mà thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân trên MXH. Đàm Thu Trang được khen là vợ đảm, luôn dành sự yêu thương, chăm sóc tận tình cho gia đình nhỏ của mình.

Mới đây, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc bật khóc nói lời cảm ơn vợ. Nam doanh nhân chia sẻ về tình hình hôn nhân với Đàm Thu Trang: "Cảm ơn vợ đã lo lắng, cho ba (Cường Đô La - PV), cho Subeo, Suchin, Sutin. Và sau tất cả, dù có như thế nào chăng nữa, chỉ cần mình cần đồng vợ đồng chồng thì gì cũng làm được".

Cường Đô La chia sẻ về hôn nhân luôn đồng hành, sát cánh với Đàm Thu Trang

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang- Ảnh 1.

Nam doanh nhân không nén được xúc động khi nhắc về sự chăm sóc chu đáo của vợ

Trước đó, Cường Đô La cũng đăng bức ảnh hôn Đàm Thu Trang trong tiệc kỷ niệm ngày cưới. Nam doanh nhân công khai dành lời ngọt ngào để "nịnh yêu" bà xã: "Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn. Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Yêu Vợ nhất trên đời".

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang- Ảnh 2.

Cường Đô La luôn công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho Đàm Thu Trang

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang- Ảnh 3.

Trong buổi tiệc kỷ niệm của cả hai, bé Subeo cũng góp mặt để chúc mừng

Hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang kể lần đầu cả 2 gặp nhau tại một hiệu cafe sau đó Cường Đô La đã chủ động nhắn tin làm quen với cô. Sau 1 tháng hẹn hò, ông xã đã gợi ý cho cô được lái siêu xe, từ đó người đẹp tỏ ra vô cùng hào hứng với tốc độ, cả 2 thường xuyên có những khoảnh khắc vui đùa bên nhau trong những chuyến đi du lịch. Đàm Thu Trang còn tiết lộ chồng là một người đàn ông ngọt ngào và ấm áp, biết quan tâm chia sẻ, hay thích đùa nhây và nói nhiều.

Hiện tại, vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứa đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang- Ảnh 4.

Gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La sinh sống trong căn biệt thự bề thế

Cặp đôi lần lượt chào đón 2 nhóc tỳ chào đời vào năm 2020, 2023. Ngoài sự chăm sóc dành cho Suchin và Sutin, Đàm Thu Trang nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" hào môn cũng luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con. Dù hết mực yêu thương và chăm sóc cho nhóc tỳ nhưng cựu người mẫu cũng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Cường Đô La khóc khi nói thật về hôn nhân với Đàm Thu Trang- Ảnh 5.

Dù lui về hậu trường, Đàm Thu Trang vẫn có sức hút riêng với công chúng

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cường đô la

Đàm Thu Trang

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