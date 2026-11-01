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Cưỡng chế, tháo dỡ tổ hợp sân pickleball quy mô lớn ở Hà Nội

Ban Thời sự
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Đến nay, UBND phường Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình tổ hợp sân pickleball vi phạm tại khu đất số 181 Đình Thôn, Hà Nội.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế phá dỡ các công trình tại khu đất Đình Thôn, Hà Nội, có tổng diện tích khoảng 7.000 m2 và trên diện tích này, 2 cụm sân pickleball, nhà hàng và một xưởng sửa chữa ô tô, máy móc đã được huy động, từng hạng mục đang được tháo dỡ.

Cách đây vài tháng, nhiều cư dân sống quanh tổ hợp sân pickleball này đã phản ánh về những bất tiện trong sinh hoạt. Việc tháo dỡ hôm nay nhận được sự đồng tình của các hộ dân.

Ông Phạm Việt Hùng (TP Hà Nội) chia sẻ: "Đối với người dân, việc tổ chức tháo dỡ rất là hoan nghênh và cũng mong muốn rằng đợt này phường sẽ làm triệt để, trả lại cuộc sống yên bình cho cư dân".

Cưỡng chế, tháo dỡ tổ hợp sân pickleball quy mô lớn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Việc tháo dỡ sân pickleball vi phạm mang lại hy vọng cuộc sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường.

Theo UBND phường Từ Liêm, cụm công trình vi phạm nằm trên đất của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại khu đất này tồn tại các vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Ông Lê Việt Bắc Anh (Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết: "Sân thể thao này thường xuyên gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân trong khu vực. Phường xác định rõ sẽ quyết liệt xử lý dứt điểm vi phạm, đặc biệt là những khu vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, phường sẽ xây dựng kế hoạch để xử lý dứt điểm trong năm 2026".

Với những hộ sống sát sân pickleball như gia đình chị Thúy, việc tháo dỡ mang lại hy vọng sinh hoạt sớm trở lại bình thường. Điều người dân chờ đợi là khu đất được quản lý chặt chẽ sau giải tỏa, để những bất tiện trong sinh hoạt không tái diễn.

Tags

tháo dỡ tổ hợp sân pickleball

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