Khi bạn ngồi bàn làm việc mỗi ngày, nghĩ rằng mình đang “cầm chắc” công việc thì thực tế, công ty cũng có thể đã âm thầm lên kế hoạch khép lại cánh cửa dành cho bạn, đặc biệt là giai đoạn cuối năm. Sa thải – dù không ai muốn, nhưng trong môi trường lao động cạnh tranh cao hiện nay thì việc “ra đi” đôi khi là điểm khởi đầu một hành trình mới. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra dấu hiệu báo động sớm để chủ động ứng phó và ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

1. Trong 2-3 năm không thấy tăng lương

Một trong những dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết là: bạn đã gắn bó công ty khoảng 2-3 năm nhưng vẫn chưa được tăng lương. Theo bài viết, thông thường doanh nghiệp sẽ điều chỉnh lương 1-2 lần mỗi năm, nhằm ghi nhận sự đóng góp và khuyến khích nhân viên gắn bó.

Nếu bạn làm việc đều đặn, hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn không có bất kỳ thông báo tăng lương nào thì rất có thể bạn đã không còn nằm trong “vùng muốn giữ lại” của công ty. Sự thiếu vắng điều đó đồng nghĩa với việc công ty không còn xem bạn là nhân tố thiết yếu, hoặc đang chuẩn bị thay thế bạn bằng một lựa chọn khác.

2. Có nhân viên mới làm đúng công việc của bạn

Dấu hiệu thứ hai: bạn phát hiện có người mới vào công ty – và người đó đang được giao làm công việc bạn vẫn đảm nhận. Bài viết chỉ rõ: đây là cách nhiều doanh nghiệp thực hiện trước khi đưa ra quyết định sa thải – tuyển người mới để “chuyển giao”, sau đó bạn sẽ được yêu cầu nghỉ việc trong vòng một tuần đến một tháng.

Hành động này không hẳn là sự thay đổi công việc bình thường, mà là tín hiệu rằng vị trí của bạn đã bị “soi” và thay thế. Khi bạn phải hướng dẫn người khác làm “công việc của mình”, đó chính là lúc bạn nên đặt câu hỏi rằng: liệu mình còn chỗ đứng ở đây?

3. Bạn không được coi trọng – không dự án, không lớp đào tạo

Dấu hiệu thứ ba: nếu công ty không còn giao cho bạn dự án mới, không đưa bạn vào lớp nâng cao, không mời bạn tham gia khóa đào tạo – đó là dấu hiệu bạn đang bị loại khỏi dòng phát triển của tổ chức. Theo bài, đào tạo và giao dự án mới không chỉ mang tính nâng cao năng lực mà còn là công cụ công ty dùng để giữ nhân viên tiềm năng.

Khi bạn bị bỏ ngoài các cơ hội đó, bạn không chỉ bị “không được ưu tiên” mà còn chính thức đang mất vị thế. Không có tiến trình phát triển, không có tín hiệu “hãy gắn bó lâu dài” – đó là lúc bạn nên xem xét kế hoạch tương lai.

Nếu bạn nhận ra mình đang có các dấu hiệu trên – nên làm gì?

- Giữ bình tĩnh và xác minh thông tin: Trước tiên, đừng hoảng loạn. Bạn nên chủ động gặp sếp để hỏi thẳng: “Tôi muốn hiểu về hiệu suất và định hướng phát triển của mình trong công ty” – thay vì im lặng lo lắng.

- Hoàn thành xuất sắc công việc hiện tại: Dù bạn nghi rằng mình đang nằm trong tầm nhắm nghỉ việc, nhưng vẫn có thể ra đi “với tư thế ngẩng cao đầu” nếu bạn tiếp tục hoàn thành công việc – thậm chí gấp đôi, gấp ba nỗ lực. Bằng cách đó, bạn giữ được uy tín và có thể nhận được lời giới thiệu tốt từ công ty cũ.

- Chuẩn bị cho tương lai: Bạn nên chuẩn bị kế hoạch B: cập nhật CV, đánh giá lại mục tiêu nghề nghiệp, tạo mạng lưới. Nếu đã có tin đồn hoặc nhận thức mình đang ở vị trí rủi ro – càng nên chủ động tìm hiểu nơi khác và không để bị cuốn đi bất ngờ.

Việc bị sa thải không phải là chuyện không thể cứu vãn nhưng phát hiện muộn mới là sai lầm. Ba dấu hiệu trên đây không được tăng lương, có người mới thay bạn, và bị lộ khỏi danh sách dự án hoặc đào tạo là những cảnh báo đáng chú ý. Khi bạn nhận diện được chúng, bạn không còn bị động nữa, mà có thể chủ động ra đi trong tư thế của người chiến thắng: vẫn có giá trị, vẫn tự tin và sẵn sàng cho hành trình mới.

Hãy nhớ: nắm bắt sớm, hành động nhanh, giữ nhân phẩm – đó chính là cách mỗi người đi làm nên “chuẩn bị” trước khi mất chỗ đứng. Và khi một cánh cửa khép lại, đáng lẽ cánh cửa khác sẽ đang mở ra.