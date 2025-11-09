Để trang trí cho sân vườn, nhiều người lựa chọn các loại cây cảnh có tán lá rậm rạp, hoa đẹp với màu sắc rực rỡ cùng mùi hương quyến rũ. Thế nhưng, đôi khi, chính những đặc điểm này lại là thứ dễ dụ rắn đến nhà, khiến cho môi trường sống của gia đình họ không còn an toàn nữa.

Dưới đây là 7 loài cây cảnh, hoa cảnh rất phổ biến nhưng cũng có thể là tác nhân "mời gọi" rắn đến nhà. Nguyên nhân là do các loại cây này có mùi thơm thu hút côn trùng và động vật nhỏ, là nguồn thức ăn của rắn, hoặc có cấu trúc bụi rậm tạo nơi ẩn náu lý tưởng cho chúng.

Hãy xem đó là những loài cây gì và nhà bạn có trồng chúng hay không, nếu có thì hãy chú ý để khắc phục nhé.

1. Cây dạ lý hương

Cây dạ lý hương không trực tiếp thu hút rắn, nhưng mùi hương nồng nàn của hoa vào ban đêm sẽ thu hút các loàì côn trùng hoặc các động vật nhỏ như chuột, ếch - những con mồi yêu thích của rắn, từ đó gián tiếp dẫn dụ rắn đến trú ngụ và săn mồi.

Do đó, nếu bạn trồng dạ lý hương, cần cắt tỉa thường xuyên và giữ cho bụi cây gọn gàng, tránh để cành lá um tùm sát mặt đất để hạn chế nơi trú ẩn của rắn.

2. Cây hoa nhài

Mùi thơm của hoa nhài thu hút các loài côn trùng như bướm, thiêu thân, ong, và các loài này thu hút thằn lằn, ếch nhái – những con mồi phổ biến của rắn.

Ngoài ra, những bụi hoa nhài mọc quá rậm rạp hoặc ở những nơi ẩm ướt, ít được dọn dẹp có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

3. Cây dứa cảnh

Cây dứa cảnh không trực tiếp thu hút rắn, nhưng vì chúng rậm rạp, nên lại có thể thu hút rắn một cách gián tiếp vì tạo ra môi trường trú ẩn cho các loài động vật nhỏ như chuột, thằn lằn, côn trùng - những con mồi của rắn. Nếu muốn tránh rắn, nên giữ cho khu vực xung quanh cây dứa sạch sẽ, thông thoáng và có thể trồng xen kẽ các loại cây có mùi hương xua đuổi rắn như sả, bạc hà.

4. Cây bạch hoa xà

Cây hoa bạch xà còn có các tên gọi khác là bạch hoa xà thiệt thảo hoặc cỏ lưỡi rắn hoa trắng. Cây này thường mọc ở các vùng nhiệt đới như Ấn Độ, Malaysia và đã được trồng phổ biến ở Việt Nam, chủ yếu để làm thuốc với các công dụng như thanh nhiệt, giải độc, giảm đau và hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Mặc dù có vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng loại cây này có thể vô tình dẫn dụ rắn tìm đến nhà vì chúng thích ẩn náu ở những bụi cây này.

5. Cây leo giàn

Các loại cây leo giàn như hoa giấy, thiên lý, cũng thường có tán lá rậm rạp, do đó cũng là nơi ẩn náu ưa thích của rắn.

Vì vậy, nếu nhà bạn có trồng các loài cây leo giàn này thì cũng chú ý nên cắt tỉa cây thường xuyên, không để tán lá quá um tùm. Ngoài ra, khi lá và hoa rụng xuống gốc, nên quét dọn sạch sẽ, tránh để chất thành đống kẻo tạo ra môi trường lá ẩm, rất thích hợp cho chuột bọ trú ngụ, từ đó sẽ dễ dụ rắn tới.

6. Cây hoa quỳnh

Hoa quỳnh là cây cảnh khiến nhiều người say đắm bởi vẻ đẹp và mùi hương của nó. Tuy nhiên, mùi hương nồng nàn của cây hoa quỳnh vào ban đêm sẽ thu hút nhiều côn trùng, động vật nhỏ như chuột, ếch…

Đây chính là miếng mồi ngon cho rắn nên chúng thường trốn vào các bụi cây này để chờ con mồi. Do đó, nếu muốn trồng dạ lý hương hay hoa quỳnh… gia chủ cần cắt tỉa gọn, tránh để cành lá um tùm sát mặt đất. Như vậy, rắn mới không có chỗ trú ngụ.

7. Cây tre/trúc

Các loại tre/trúc là cây cảnh phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những hàng rào tre, trúc không chỉ tạo nên một môi trường xanh tươi, mát mắt mà còn có thể chống bụi, khói, tiếng ồn, tạo môi trường riêng tư, yên tĩnh cho ngôi nhà nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là các bụi tre hoặc trúc rậm rạp có thể là nơi ẩn náu lý tưởng cho rắn.

Tóm lại, để tránh rắn, hãy cắt tỉa cây cối xung quanh nhà, loại bỏ bụi rậm và giữ nhà cửa sạch sẽ. Nếu bạn muốn đuổi rắn, bạn có thể trồng các loại cây như sả, húng quế, hoặc lưỡi hổ, vì chúng có mùi hương khiến rắn khiếp sợ.

Gia Linh (Tổng hợp)



