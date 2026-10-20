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Cưới lại vì vợ cũ có thai, 9 năm sau mới biết đó là con người khác

Ngọc Minh/VTC News
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Do qua lại với vợ cũ dẫn đến có thai, người đàn ông tái hôn rồi lại ly hôn lần nữa, anh nuôi dạy đứa trẻ 9 năm mới biết đó không phải con mình.

Theo thông tin từ Guangzhou Daily, người đàn ông 45 tuổi ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) kết hôn hai lần với một phụ nữ hiện 43 tuổi). Họ đăng ký kết hôn lần đầu vào tháng 4/2011.

Sau đó, họ ly hôn rồi tái hôn vào tháng 1/2017. Tháng 7 cùng năm, người vợ sinh một bé trai. Đến tháng 4/2022, hai người đồng thuận ly hôn lần nữa, người đàn ông nhận trách nhiệm nuôi dạy con trai.

Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, cậu bé (9 tuổi) lại được vợ cũ nhận chăm sóc, khiến người đàn ông bắt đầu nghi ngờ liệu đứa trẻ có thực sự là con của mình hay không.

Ngày 9/7/2026, anh yêu cầu xét nghiệm ADN xác định huyết thống. Kết quả được công bố vào ngày 15/7 khẳng định giữa hai người không có quan hệ cha con. Quá tức giận, người đàn ông quyết định kiện vợ cũ, yêu cầu tòa án xác nhận không tồn tại quan hệ cha con với đứa trẻ, đòi vợ cũ hoàn lại các khoản chi phí nuôi dạy con đã chi trả trước đây và bồi thường tổn thất tinh thần.

Cưới lại vì vợ cũ có thai, 9 năm sau mới biết đó là con người khác - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trong quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Lai Châu (tỉnh Sơn Đông) nhận định rằng, báo cáo giám định huyết thống do cơ quan giám định tư pháp cung cấp theo yêu cầu của người đàn ông là bằng chứng xác thực cho thấy anh và cậu bé không có quan hệ cha con ruột thịt. Hơn nữa, người vợ cũ cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với kết quả giám định hay các yêu cầu từ phía anh.

Từ đó, tòa án chấp nhận những yêu cầu của người đàn ông do xác định chúng có căn cứ thực tế và phù hợp với quy định pháp luật.

Tòa án chỉ rõ, vì người đàn ông và đứa trẻ không có quan hệ huyết thống, anh không có nghĩa vụ pháp lý phải nuôi dưỡng bé. Hành vi che giấu và lừa dối của người vợ cũ đã khiến anh phải gánh chịu những tổn thất về kinh tế và tinh thần trong suốt nhiều năm, đây được coi là hành vi “thu lợi bất chính” và cô phải hoàn trả.

Ngoài ra, tòa án cũng cho rằng hành vi của người vợ cũ đã xâm phạm đến quyền nhân thân và danh dự của người đàn ông, gây ra những tổn thương về mặt tinh thần, vì vậy tòa chấp thuận yêu cầu của anh về bồi thường tổn thất tinh thần.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án phán quyết rằng người vợ cũ phải hoàn trả 190.050 nhân dân tệ (khoảng gần 736 triệu đồng), bao gồm các khoản chi phí nuôi dưỡng, giáo dục và y tế mà người đàn ông chi trả trước đó; đồng thời phải bồi thường 50.000 nhân dân tệ (gần 194 triệu đồng) cho những tổn thất về tinh thần, cùng với 3.010 nhân dân tệ (gần 12 triệu đồng) chi phí giám định huyết thống. Tổng số tiền phải thanh toán là 243.060 nhân dân tệ (gần 941 triệu đồng).

Bên cạnh đó, người vợ cũ cũng bị buộc phải chịu án phí của vụ kiện.

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Tags

xét nghiệm ADN

tòa án

Sơn Đông

ly hôn

giám định huyết thống

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