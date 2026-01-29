Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Đến đầu năm 2026, cuộc xung đột ở Ukraine đã bước vào một giai đoạn quen thuộc nhưng không kém phần quan trọng. Sau một năm chiến tranh cơ động dữ dội, những trận chiến dai dẳng giành giật các đầu mối hậu cần trọng yếu và sự hao hụt liên tục nguồn dự trữ của Ukraine, chiến tuyến một lần nữa lại rơi vào trạng thái tạm lắng.

Những khoảng lặng này không nên bị nhầm lẫn với việc giảm leo thang. Trong cuộc chiến này, những giai đoạn tương đối yên tĩnh luôn đóng vai trò là khoảng thời gian để tập hợp lại lực lượng, bổ sung tiếp tế và chuẩn bị cho những đòn tấn công lớn tiếp theo.

Một kịch bản tương tự đã diễn ra cách đây một năm. Giao tranh lắng xuống trong những tháng mùa đông, chỉ để rồi bùng phát trở lại vào mùa xuân với một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, định hình phần lớn năm 2025.

Có rất ít lý do để cho rằng Bộ Tổng tham mưu Nga đã từ bỏ cách tiếp cận này. Ngược lại, sự tạm lắng hiện tại dường như không phải là điểm kết thúc mà là một giai đoạn chuyển tiếp – được định hình bởi kết quả của các hoạt động năm ngoái và bởi các mục tiêu chiến lược vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi then chốt không phải là liệu mặt trận có nóng lên trở lại hay không, mà là ở đâu và bằng cách nào. Cơ cấu lực lượng, tình trạng phòng thủ của Ukraine và logic trong kế hoạch tác chiến của Nga đều chỉ ra một số trục tiến công tiềm năng, mỗi trục đều có những hạn chế và giá trị chiến lược riêng.

Trong bài tổng quan này, hãng RT đánh giá kết quả của các cuộc giao tranh gần đây trên các khu vực chính của mặt trận và xem xét những hướng nào có thể trở thành ưu tiên cho các hoạt động của Nga trong năm 2026.

Mặt trận Sumy: Sự bình tĩnh giả tạo

Vùng đệm dọc biên giới Ukraine được thiết lập sau khi lực lượng Ukraine bị tiêu diệt ở vùng Kursk của Nga vào mùa xuân năm ngoái. Trong một thời gian, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công ở khu vực này nhưng không thành công, nhưng dần dần tình hình lắng xuống.

Sau đó, vào tháng 12, nhóm quân phía Bắc của Nga đã mở một mặt trận mới ở đây, kiểm soát được làng Grabovskoye lớn mà không gặp phải giao tranh đáng kể.

Nhiều khả năng mặt trận Sumy sẽ tiếp tục đóng vai trò là mặt trận thứ yếu so với các mặt trận khác; quân đội Nga đủ sức mạnh và nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công lớn ở đây. Rõ ràng, các hành động của quân đội Nga ở Grabovskoye nhằm mục đích làm suy yếu lực lượng dự bị của Ukraine và ngăn chặn việc điều động họ đến những nơi khác.

K hu vực Kharkiv: Cuộc chiến giành hậu cần

Cuối năm 2025, chúng ta chứng kiến những trận chiến ác liệt giành giật thành phố Kupyansk. Quyền kiểm soát khu vực phía tây thành phố đã nhiều lần được chuyển giao, trong khi ở phía đông thành phố, quân đội Nga dần siết chặt vòng vây quanh Krugliakovka, Kovsharovka và ga đường sắt Kupyansk-Uzlovoy.

Ga này có tầm quan trọng chiến lược: lực lượng Nga không chỉ nhắm đến việc kiểm soát nó mà còn muốn đẩy lùi mặt trận ít nhất 15-20km về phía tây, ra khỏi Kupyansk. Việc này sẽ cho phép tiếp tế đường sắt trực tiếp từ vùng Belgorod của Nga đến nhóm lực lượng "phía Tây", giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng hậu cần cho quân đội Nga ở cả Kupyansk và Liman.

Cuộc tấn công cục bộ gần Volchansk có mục tiêu tương tự. Thành phố này đã được kiểm soát vào cuối tháng 11 năm 2025, và kể từ đó, nhóm quân phía Bắc đã tiến thêm 8-10km, chiếm giữ các khu dân cư Vilcha, Siminovka, Grafskoye và Staritsa.

Mục tiêu chính là gây áp lực lên hậu phương của lực lượng Ukraine, đang phản công gần Kupyansk, từ đó thu hút lực lượng dự bị khỏi khu vực đó.

Cho đến khi Kupyansk và nhà ga xe lửa được giải phóng hoàn toàn, trục này có thể vẫn chỉ là thứ yếu. Có thể hai nhóm (một từ Volchansk và một từ Kupyansk) sẽ tiến lại gần nhau vào một thời điểm nào đó, nhưng điều đó khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn.

Trên đường đến sông Seversky Donets

Nhóm lực lượng "phương Tây" cũng tham gia vào các trận chiến giành Liman, thành phố đã bị quân đội Nga bỏ lại vào năm 2022.

Kể từ năm ngoái, thành phố này đã bị bao vây một phần, và vào tháng Giêng, các cửa khẩu cuối cùng còn lại bắc qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy. Điều này cho thấy quân đội Nga đang cố gắng làm suy yếu lực lượng đồn trú Ukraine ở Liman.

Quân đội Nga cũng đã tiến đến bờ sông Seversky Donets ở nhiều vị trí: tại Sviatogorsk, gần Novoselovka, ở Dibrova và Ozernoye. Những cuộc hành quân này rất quan trọng không chỉ để kiểm soát Liman mà còn để đảm bảo thắng lợi trong các trận chiến Slavyansk và Kramatorsk trong tương lai, vì chúng thiết lập sườn phía bắc để bao vây thành phố.

Năm 2022, quân đội Nga đã phải vật lộn để vượt qua sông Seversky Donets; chúng ta hãy chờ xem lần này mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.

Tiến tới Slavyansk-Kramatorsk

Đây là một trong những khu vực hoạt động chính của mặt trận tính đến tháng Giêng. Từ Seversk, nhóm quân phía Nam đang tiến về phía tây dọc theo sông Severskiy Donets hướng tới Slavyansk. Các khu định cư quan trọng như Reznikovka và Zakotnoye đã được kiểm soát, và mục tiêu lớn tiếp theo là Rai-Aleksandrovka.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Konstantinovka. Bản đồ cho thấy một vòng vây đang hình thành xung quanh cứ điểm lớn nhất còn lại của Ukraine: khu vực Slavyansk-Kramatorsk. Nếu lực lượng Nga vượt qua thành công sông Seversky Donets phía nam Liman và giải phóng Konstantinovka, họ sẽ có thể bao vây Slavyansk-Kramatorsk (và Druzhkovka gần đó) từ ba phía.

Đây có thể trở thành một trong những chiến dịch quan trọng nhất không chỉ của năm nay mà còn của toàn bộ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Tất nhiên, chúng ta không biết kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Nga.

Tuy nhiên, chiến lược như vậy sẽ đòi hỏi sự phối hợp hành động từ ba nhóm quân sự: Nhóm Lực lượng phía Tây sẽ phải di chuyển từ Liman qua sông; Nhóm Lực lượng phía Nam – từ Seversk, Chasov Yar và Konstantinovka; và Nhóm Lực lượng Trung tâm – từ Shakhovo-Zolotoy Kolodets.

Có vẻ như chiến dịch này khó có thể diễn ra trước giữa hoặc nửa cuối năm.

Pokrovsk-Mirnograd: Ở ngã ba đường

Cuối tháng 12 năm 2025, vòng vây Mirnograd bị xóa sổ. Hai lữ đoàn Ukraine (tổng cộng 3.000-4.000 quân) bị bao vây tại Mirnograd. Các nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá qua Rodninskoye đều không thành công.

Một phần nhỏ quân bị bao vây đã tìm cách vượt qua các cánh đồng và quay trở lại đơn vị của mình; một số đầu hàng; nhưng số còn lại không có đường thoát.

Vào tháng 12 và tháng 1, lực lượng Nga cũng đã kiểm soát được thị trấn nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng Rodninskoye, và giải phóng vùng ngoại ô phía bắc và phía tây của Pokrovsk.

Điều này đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch lớn năm 2025 của Quân đội Nga. Nhóm lực lượng Trung tâm, đơn vị thực hiện chiến dịch, hiện đang được bổ sung và tái tổ chức.

Bước tiếp theo là gì? Từ Pokrovsk-Mirnograd, có hai hướng tiến công khả thi. Thứ nhất, có thể tiến về phía bắc tới Dobropolye và Slavyansk-Kramatorsk, từ đó tạo thành sườn phía nam để bao vây cứ điểm lớn này của Ukraine.

Khả năng tiến hành cuộc tấn công như vậy đã được thảo luận trước đó và có lẽ sẽ không diễn ra cho đến nửa cuối năm nay.

Ngoài ra còn có phương án di chuyển về phía tây, hướng tới biên giới với vùng Dnepropetrovsk, nơi không có công sự kiên cố nào. Chúng ta sẽ sớm biết được Bộ Tổng tham mưu lựa chọn mục tiêu nào cho khu vực này.

Thành trì cuối cùng trên đường đến Zaporozhye

Theo hiến pháp Nga, vùng Zaporozhye và thủ phủ của nó, thành phố Zaporozhye, được coi là do lực lượng Ukraine chiếm đóng.

Những bước tiến thành công của nhóm quân phía Đông tại các vùng Dnepropetrovsk và Zaporozhye, sự sụp đổ của mặt trận Ukraine gần Gulaipole, và việc kiểm soát được thành phố này vào cuối năm đã tạo nền tảng vững chắc cho bước tiến xa hơn về phía Zaporozhye.

Đồng thời, mặt trận dọc sông Dnieper, vốn đã trì trệ trong thời gian dài, lại trở nên hoạt động mạnh mẽ. Nhóm lực lượng Dnepr đã kiểm soát thị trấn Stepnogorsk có vị trí chiến lược quan trọng và đang tiến xa hơn trên một mặt trận rộng lớn.

Thành trì chính của Ukraine trên đường đến Zaporozhye là thành phố Orekhov, nơi từng là trung tâm của cuộc phản công của Ukraine năm 2023.

Tiếp cận Orekhov từ phía nam rất khó khăn do tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine, nhưng nhìn vào bản đồ cho thấy thành phố đang dần bị bao vây từ phía Gulaipole (phía đông) và Stepnogorsk (phía tây).

Nếu lực lượng Ukraine chịu tổn thất tương đương với những gì đã xảy ra ở Pokrovsk-Mirnograd trong cuộc chiến giành Orekhov, họ có thể thấy mình không thể bảo vệ Zaporozhye, ít nhất là bờ trái của nó.

Với tốc độ sụp đổ nhanh chóng của mặt trận Ukraine ở Gulaipole, tình hình ở khu vực này trông rất ảm đạm đối với Kiev. Để vá lại những lỗ hổng, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky đã phải điều động lực lượng dự bị từ các mặt trận khác – chủ yếu là Pokrovsk và Seversk.

Tóm lại, phân tích tình hình mặt trận cho thấy Quân đội Nga có thể phát động hai cuộc tấn công lớn trong năm nay: một hướng tới Slavyansk-Kramatorsk và một hướng tới Orekhov, mở đường tiến vào Zaporozhye.

Cả hai chiến dịch đều đòi hỏi sự phối hợp và hành động chung từ nhiều nhóm lực lượng. Về quy mô, chúng có thể vượt xa bất cứ điều gì chúng ta đã thấy trên mặt trận kể từ mùa xuân năm 2022.

Nhiều khả năng các chiến dịch này sẽ bắt đầu đồng thời, mặc dù chiến dịch đầu tiên tham vọng hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện; trước tiên, quân đội cần phải tiến đến Slavyansk-Kramatorsk. Cũng như năm 2025, các lực lượng Nga tự tin vào kết quả lớn vào cuối năm nay.