Với sự bão hòa máy bay không người lái trên chiến trường, những chiếc xe bọc thép trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy các xe bọc thép của Nga bằng máy bay không người lái cảm tử FPV gần khu vực làng Dobropillya.

Theo thông báo, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bởi các chiến binh thuộc Lữ đoàn Dù số 25 của Quân đoàn Dù số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine, phối hợp cùng với các đơn vị lân cận.

Lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi, quân Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và thiết giáp chở quân BTR-82 đã cố gắng mang binh sĩ Nga đến gần trận địa phòng ngự.

"Đối phương chắc chắn trong điều kiện thời tiết như vậy, với gió mạnh, không máy bay không người lái nào có thể cất cánh được, nhưng chúng đã nhầm", đại diện Quân đội Ukraine cho biết.

Máy bay không người lái Ukraine tấn công đoàn xe thiết giáp Nga áp sát vị trí phòng thủ.

Sự di chuyển của đội hình Nga đã được các máy bay không người lái FPV tuần tra phát hiện từ trước và chúng đã ra đòn đầu tiên.

Những người bên trong chiếc thiết giáp trúng đạn đã phải chuyển sang một xe bọc thép khác và cố gắng tiếp tục di chuyển về phía Dobropillya. Tuy nhiên, phương tiện này đã bị nổ tung bởi một quả mìn, gây thương vong nặng nề.

Những người lính bộ binh sống sót sau cuộc tấn công đã phân tán vào dải rừng gần đó nhưng họ tiếp tục bị các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Lính dù Ukraine đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công cơ giới, phá hủy trang thiết bị và tiêu diệt binh lính Nga.

Vị trí làng Dobropillya trên bản đồ DeepState tính đến ngày 24/11/2026.

Sở dĩ Quân đội Nga quan tâm đến hướng này vì vị trí của nó nằm ở ngoại ô thành phố Dobropillya. Tiến công qua ngôi làng cùng tên có thể tạo điều kiện cho một cuộc tấn công sâu hơn vào vùng Donetsk.

Kiểm soát khu vực này cũng có thể giúp Bộ Chỉ huy Nga gia tăng áp lực lên các tuyến hậu cần và phòng thủ của Ukraine ở những khu vực tiếp cận cụm đô thị Kramatorsk - Slovyansk.

Theo Militarnyi