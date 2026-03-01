Cuộc sống viên mãn của "ông hoàng nhạc sến" sau khi tuyên bố cả đời không lấy vợ

Nhắc đến Ngọc Sơn, khán giả nhớ ngay tới một giọng ca trữ tình gắn liền với dòng nhạc bolero, dân ca và những ca khúc mang đậm chất tự sự. Sinh năm 1968, anh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến” nhờ loạt bản hit đình đám như Lòng mẹ, Tình cha, Đêm cuối… Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ xây dựng cho mình vị trí riêng trong lòng công chúng nhờ giọng hát giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn gần gũi.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, đời tư của Ngọc Sơn lại khá kín tiếng, chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào trước truyền thông. Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ quan điểm về hôn nhân và lựa chọn cuộc sống độc thân như một sự “an bài” cho chính mình.

“Tôi quyết định ở vậy luôn và đừng ai hỏi tôi chuyện có vợ. Nhân vô thập toàn nên tôi không thể toàn vẹn được ở phần này. Dù tôi là cháu đích tôn nhưng tôi giao trách nhiệm này cho Ngọc Hải và con của Ngọc Hải sẽ trở thành cháu đích tôn của dòng họ”, Ngọc Sơn từng chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

Quyết định không lập gia đình, không có con cái có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng với Ngọc Sơn đó không phải là sự thiếu hụt mà là một lựa chọn. Sau biến cố mẹ qua đời, nam ca sĩ cho biết bản thân đã thay đổi nhiều về suy nghĩ, buông bỏ những giá trị vật chất để hướng đến đời sống tinh thần.

"Tình yêu hiện tại của tôi là âm nhạc, được cống hiến cho khán giả gần xa. Khi mẹ qua đời, tôi cạn sạch tiền. Nhà cửa, vật chất với tôi bây giờ không còn quan trọng. Nhà ở TP.HCM tôi cũng tặng lại cho bà con làm từ đường. Tôi đã đăng ký hiến thân xác cho y học. Được đại gia đình yêu thương, ủng hộ là hạnh phúc lớn lao nhất của tôi hiện tại. Tôi muốn cống hiến thêm như kiếp tằm nhả tơ", theo tờ Người đưa tin.

Không có một mái ấm theo nghĩa truyền thống nhưng Ngọc Sơn lại sở hữu “đại gia đình” đặc biệt – đó là khán giả, những người yêu mến và đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua. Với anh, âm nhạc chính là nơi trú ngụ của tâm hồn, là điểm tựa để vượt qua cô đơn.

"Âm nhạc là nơi tôi trú ngụ. Bên cạnh Ngọc Sơn còn có đại gia đình là khán giả, những người tri kỷ, thấu hiểu và yêu thương Ngọc Sơn, vậy là đủ”, nam ca sĩ chia sẻ thêm trên tờ Nhân dân.

Ở tuổi ngoài 50, lựa chọn không kết hôn của Ngọc Sơn không còn là điều gây tranh cãi mà dần được nhìn nhận như một cách sống riêng. Với anh, hạnh phúc không nằm ở việc có một gia đình nhỏ mà ở sự bình an trong tâm hồn, được sống trọn vẹn với âm nhạc và lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện.