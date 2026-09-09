Cuộc sống về đêm của Cường Đô La

Nhiều người bất ngờ khi biết thói quen này của Cường Đô La.

Cường Đô La (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982) là một trong những doanh nhân được công chúng quan tâm trong nhiều năm qua. Bên cạnh công việc kinh doanh, những chia sẻ về cuộc sống thường ngày của anh cũng thường thu hút sự chú ý, từ thời gian dành cho gia đình đến những hoạt động cá nhân sau giờ làm.

Mới đây, doanh nhân này tiết lộ khoảnh khắc đời thường khiến nhiều người quan tâm. Sau một ngày đầu tuần họp liên tục, Cường Đô La lựa chọn đi bộ vào buổi tối để vận động và chăm sóc sức khỏe.

Đại gia phố núi viết: “Đầu tuần họp nguyên ngày trong phòng lạnh, tối tranh thủ trả nợ 4km đi bộ cho ra tí mồ hôi”.

Cường Đô La khi tranh thủ đi bộ vào buổi tối

Cách gọi vui việc tập luyện là “trả nợ” cũng khiến nhiều người thích thú. Dưới phần bình luận, bạn bè và người theo dõi để lại những lời động viên, đồng thời nhận xét doanh nhân này thời gian gần đây khá chăm chỉ với các hoạt động thể dục thể thao.

“Dạo này U50 siêng thể dục thể thao quá”, “Thể dục thể thao cho khỏe anh ơi”, “Ok quá anh ơi! Sức khỏe vẫn là trên hết”, “Lành mạnh quá!”, “Anh Cường siêu xe nay chuyển sang anh Cường thể thao rồi”,... là một số bình luận từ dân tình.

Thực tế, đi bộ cũng không phải hoạt động vận động hiếm hoi trong lịch sinh hoạt của Cường Đô La. Từ trước đến nay, doanh nhân này thường chia sẻ những khoảnh khắc chơi golf, đạp xe và tham gia các hoạt động thể thao khác cho thấy anh vẫn luôn chú trọng đến việc luyện tập.

Cũng từ các chia sẻ trên tài khoản MXH của Cường Đô La, ngoài những hoạt động rèn luyện thể thao, buổi tối cũng là khoảng thời gian nam doanh nhân dành cho gia đình. Sau giờ làm, ông bố 3 con thường chia sẻ những khoảnh khắc chơi đùa cùng các con cho thấy doanh nhân này luôn ưu tiên gia đình.

Cường Đô La dành thời gian cho con cái vào buổi tối

Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai), thường được biết đến với biệt danh Cường Đô La, là cái tên quen thuộc với công chúng. Anh xuất thân là thiếu gia của doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực như thủy điện, bất động sản, cao su, gỗ,... Suốt một thời gian dài, tên tuổi của Cường gắn liền với phong cách sống thượng lưu và được xem tay chơi siêu xe đời đầu khét tiếng bậc nhất cả nước với bộ sưu tập xế hộp trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Về sự nghiệp kinh doanh, sau nhiều năm giữ các chức vụ quản lý tại Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La đã quyết định rút lui hoàn toàn vào năm 2018 để rẽ hướng đi riêng. Anh thành lập công ty bất động sản C-Holdings và trực tiếp giữ vai trò Tổng giám đốc, tập trung phát triển các dự án căn hộ và khu đô thị tại thị trường TP.HCM.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Cường Đô La luôn là tâm điểm chú ý của công chúng khi anh từng gắn bó với nhiều mỹ nhân trong giới giải trí, nổi bật nhất là mối tình với Hồ Ngọc Hà và có chung con trai Subeo. Đến năm 2019, anh kết hôn với Đàm Thu Trang và đã có 2 con chung. Hiện tại, Cường Đô La có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ấm áp trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng.

(Ảnh: FBNV)