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Du khách Ấn Độ du lịch ở Hà Nội, vừa lên taxi đã nói "tôi có tiền, đừng lo lắng"

Hương Trà (T/H)
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Câu nói thẳng thắn và có phần hài hước của vị du khách đến từ Ấn Độ khiến nam tài xế bật cười.

Thời quan qua, một đoạn clip ghi lại màn trao đổi giữa du khách người Ấn Độ và tài xế công nghệ trên chuyến xe từ phố đi bộ hồ Gươm về Long Biên, đã nhận được sự quan tâm theo dõi của số đông. 

Theo nội dung từ đoạn clip, vị khách Ấn Độ khi bước lên xe đã tạo không khí rất vui vẻ. Người này giải thích với tài xế rằng mình có từng xem clip về một du khách Ấn Độ đi taxi tại Đà Nẵng vào tháng 8. Theo nội dung clip, sau khi tài xế xe công nghệ chở khách tới nơi, người này chỉ cười và nói bằng tiếng Anh: "I don't have any money" (tạm dịch: Tôi không có tiền). Sự việc gây xôn xao và thu hút sự chú ý tại Việt Nam lẫn Ấn Độ.

Sau đó, vị du khách thẳng thắn và hài hước quay sang nói với tài xế: "Tôi có tiền, đừng làm tôi nổi tiếng nhé". Câu nói bất ngờ của hành khách khiến nam tài xế bật cười.

Du khách người Ấn Độ thẳng thắn chia sẻ với tài xế xe công nghệ. (Ảnh cắt từ clip)

(Ảnh cắt từ clip)

Được biết, nam tài xế trong câu chuyện trên là anh Trần Đức Hiếu (31 tuổi, sống tại Hà Nội). Thông tin trên Tri Thức - Znews, anh Hiếu cho biết tình huống trong clip diễn ra vào tối ngày 2/9 vừa qua. Thời điểm đó, anh đón một hành khách Ấn Độ từ phố đi bộ hồ Gươm về Long Biên, quãng đường khoảng 10-12 km.

Khi lên xe, người này hỏi về công việc của anh Hiếu, tạo không khí vui vẻ cho chuyến đi. Trong cuộc trò chuyện, vị khách cho biết đã sống ở Việt Nam 6 tháng, công tác tại một trường quốc tế. Con gái ông đang học tiếng Việt, có thể giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ mới này.

Sau đó, đoạn video được anh Hiếu chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích ghi lại khoảnh khắc đời thường trong công việc, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, thu về gần một triệu lượt xem.

Dưới bài đăng, vị khách Ấn Độ cũng để lại lời nhắn: "Tôi không ngờ video này lại nhận được nhiều tương tác đến vậy".

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