Cuộc sống thứ hai của Osa khi Ukraine phát triển tên lửa mới mạnh vượt trội

Trước tình hình tên lửa cho hệ thống phòng không Osa từ thời Liên Xô đang cạn kiệt, Ukraine đã phát triển loại đạn đánh chặn mới có tên RK-19.

Tại triển lãm vũ khí MSPO 2026 tại Ba Lan, doanh nghiệp nhà nước Ukraine Luch Design Bureau thuộc tập đoàn Ukroboronprom, đã giới thiệu tên lửa phòng không RK-19 thế hệ mới. Tên lửa này được phát triển để thay thế loại đạn cũ thời Liên Xô cho hệ thống phòng không Osa, vốn đang gần như cạn kiệt.

Theo tài liệu của nhà sản xuất, tên lửa RK-19 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không ở tầm trung, cả tốc độ cận âm và siêu âm. Tên lửa được dẫn đường bằng sóng vô tuyến, phát nổ không cần tiếp xúc và mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 14,3kg.

Dựa trên thông số kỹ thuật đã công bố, nó có thể tấn công ở tầm bắn lên đến 10km và độ cao tối đa 5km, đạt tốc độ hành trình khoảng 600km/h, bản thân tên lửa nặng 163kg.

Để so sánh, tên lửa 9M33M3 của Liên Xô dành cho hệ thống Osa-AKM có tầm bắn và độ cao tương đương, đầu đạn nặng hơn một chút (15kg) và tốc độ thấp hơn (500km/h), bản thân tên lửa nặng 157kg.

Về cơ bản, RK-19 gần như giống hệt với tên lửa cũ, ngoại trừ có tốc độ nhanh hơn. Về hình dáng bên ngoài, chúng cũng rất giống nhau; phiên bản mới đã được phát hiện trong các đoạn video đăng tải từ mùa xuân năm 2026.

Tên lửa RK-19 sẽ giúp Ukraine khôi phục các hệ thống phòng không Osa.

Quân đội Ukraine sử dụng nhiều phiên bản khác nhau của hệ thống Osa, từ Osa-AK đến Osa-AKM, tuy vậy hiện chỉ còn rất ít tên lửa tiêu chuẩn.

Trước tình hình trên, họ buộc phải sử dụng các phiên bản cũ với hiệu suất kém hơn, hoặc thậm chí chuyển đổi các tên lửa không đối không tầm ngắn, chẳng hạn như R-73 dành cho hệ thống này. Tuy nhiên, giải pháp trên có những nhược điểm như tầm bắn giảm và phụ thuộc vào đầu dò.

Tên lửa RK-19 mới được thiết kế để hồi sinh các hệ thống phòng không cũ từ thời Liên Xô. Giá cả và số lượng sản xuất của loại đạn này vẫn chưa được công bố - công ty cho biết đây là thông tin mật.