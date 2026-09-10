iPhone 2026: 18 series và iPhone Duo “phá đảo mọi thời đại”

iPhone 18 Series và iPhone Duo mở ra hai hướng phát triển khác biệt cho iPhone 2026: một bên nâng cấp hiệu năng, camera, pin; bên còn lại thay đổi trải nghiệm với màn hình gập.

iPhone 18 Series và iPhone Duo có gì để "phá đảo" thế hệ iPhone 2026?

Điểm đáng chú ý của thế hệ mới không nằm ở việc Apple đưa mọi công nghệ lên cùng một thiết bị. iPhone 18 series và iPhone Duo cùng sử dụng A20 Pro, nhưng một nhánh tập trung hoàn thiện trải nghiệm flagship truyền thống, trong khi nhánh còn lại khai thác không gian màn hình và kiểu dáng gập.

iPhone 18 Series nâng chuẩn hiệu năng, camera và thời lượng pin

iPhone 18 series được trang bị chip A20 Pro, màn hình ProMotion 6,3 hoặc 6,9 inch cùng hệ thống camera 48MP Pro Fusion. Cụm camera gồm Main, Ultra Wide và Telephoto 48MP, trong đó camera chính có khẩu độ thay đổi. Cấu hình này phù hợp với người thường quay, chụp nhiều tiêu cự.

iPhone 18 Series tập trung nâng cấp ba yếu tố cốt lõi

Theo Apple, Pro Max có thời gian xem video tối đa 43 giờ, phù hợp với người thường xem nội dung dài hoặc không tiện sạc máy thường xuyên. Tuy nhiên, con số này không tương đương thời lượng sử dụng hỗn hợp. Giá iPhone 18 Pro khởi điểm 38.999.000 đồng cũng đặt những nâng cấp này vào nhóm flagship cao cấp.

iPhone Duo mở ra kỷ nguyên iPhone màn hình gập

iPhone Duo chuyển trọng tâm sang cách người dùng tương tác với màn hình. Khi mở, màn hình OLED gập 7,6 inch cho không gian hiển thị lớn hơn; khi đóng, màn hình ngoài 5,4 inch phục vụ các thao tác nhanh. Khung máy và ốp bản lề bằng titan cũng cho thấy kết cấu gập là phần cốt lõi của thiết kế.

iPhone Duo mở rộng không gian hiển thị linh hoạt

Duo vẫn dùng A20 Pro và hệ thống camera 48MP Dual Fusion, nhưng không sở hữu cụm ba camera Pro Fusion như iPhone 18 Pro. Với giá từ 64.999.000 đồng, iPhone Duo phù hợp hơn khi được xem là một nhánh iPhone cao cấp mới dành cho người muốn tận dụng màn hình gập.

Hai hướng đi khác nhau nhưng cùng đẩy trải nghiệm iPhone lên tầm mới

Khác biệt quan trọng nằm ở thứ người dùng nhận được cho ngân sách của mình. iPhone 18 Pro ưu tiên hệ thống camera chuyên sâu, màn hình quen thuộc và thời lượng xem video lên đến 43 giờ trên Pro Max; Duo đổi lại bằng màn hình trong 7,6 inch có thể gập, tạo thêm không gian cho nội dung và các cách bố trí máy linh hoạt.

Cùng A20 Pro không đồng nghĩa hai dòng phục vụ cùng một nhu cầu. Người thường xuyên chụp ảnh, quay video và muốn giữ cách sử dụng iPhone quen thuộc sẽ thấy dòng Pro thực dụng hơn. Duo hấp dẫn hơn với người sẵn sàng trả thêm đáng kể để đổi lấy một hình thức tương tác mà iPhone dạng thanh không có.

iPhone 18 Series hay iPhone Duo sẽ phù hợp với người dùng nào?

iPhone 18 Pro/Pro Max phù hợp với người thường dùng máy cả ngày, chụp quay nhiều và muốn giữ trải nghiệm flagship quen thuộc. Giá từ 38.999.000 đồng thấp hơn đáng kể so với Duo, nên bản gập chỉ đáng chi thêm khi người dùng thường xuyên tận dụng màn hình lớn.

iPhone 18 Series và iPhone Duo hướng đến hai nhóm người dùng

Ngược lại, iPhone Duo đáng chú ý với người thường đọc tài liệu dài, xem nội dung hoặc cần diện tích hiển thị lớn nhưng vẫn muốn thiết bị có thể gập lại khi mang theo. Với giá từ 64.999.000 đồng và cùng chip A20 Pro như dòng Pro, iPhone Duo chỉ hợp lý khi người dùng thực sự tận dụng thiết kế gập.

Mua iPhone 18 Series và iPhone Duo ở đâu uy tín?

Với các thiết bị thuộc phân khúc giá cao, người mua nên ưu tiên nguồn hàng chính hãng, giá niêm yết rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch. CellphoneS là địa chỉ tham khảo khi iPhone 18 Series và iPhone Duo mở bán tại Việt Nam, nhưng người mua nên kiểm tra giá, tình trạng hàng và bảo hành trước khi đặt mua.

iPhone 18 Series, iPhone Duo cho thấy bước ngoặt của iPhone 2026 không chỉ đến từ cấu hình mạnh hơn mà còn từ việc Apple tạo ra hai cách tiếp cận flagship. Dòng Pro phù hợp với người ưu tiên camera, pin và thiết kế truyền thống; Duo đáng cân nhắc khi người dùng thực sự cần màn hình gập và chấp nhận mức giá cao hơn.