Cuộc sống sau khi ly hôn chồng Tây của diễn viên phim giờ vàng VTV, nói được 4 thứ tiếng

Bên cạnh việc chăm sóc con, diễn viên vẫn duy trì công việc nghệ thuật.

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim như Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình và Gió ngang khoảng trời xanh. Với khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều dạng vai, nữ diễn viên duy trì được sức hút và thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim truyền hình.

Bên cạnh diễn xuất, Lan Phương còn gây chú ý bởi nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ. Nữ diễn viên từng theo học lớp chuyên Anh, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và sở hữu thêm một bằng đại học khác. Cô có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Nhật và Nga.

Lan Phương từng thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp trong một số chương trình truyền hình. Với tiếng Nga, nữ diễn viên cho biết cô vẫn có thể sử dụng những câu giao tiếp cơ bản.

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Cô có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Nhật và Nga. Ảnh: FBNV

Sau khi cuộc hôn nhân với chồng người Anh đi đến hồi kết, Lan Phương dần trở lại với nhịp sống riêng. Nữ diễn viên tập trung cho công việc nghệ thuật, kinh doanh và dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con gái.

Lan Phương và David Duffy kết hôn năm 2018 sau thời gian tìm hiểu và có hai con gái chung. Đến tháng 5/2025, nữ diễn viên nộp đơn ly hôn đơn phương. Sau một thời gian sống ly thân, tối 24/7/2025, Lan Phương chính thức xác nhận thông tin này với công chúng.

Tháng 9/2025, phiên tòa sơ thẩm thống nhất cho Lan Phương và David Duffy ly hôn, đồng thời giao nữ diễn viên trực tiếp chăm sóc hai con. Chồng cũ có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Đến ngày 6/5/2026, tại phiên tòa phúc thẩm, kháng cáo của David Duffy về quyền nuôi con bị bác bỏ. Tòa giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, tiếp tục giao Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái và giữ mức cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi cuộc hôn nhân với chồng người Anh đi đến hồi kết, Lan Phương dần trở lại với nhịp sống riêng. Ảnh: FBNV

Lan Phương và David Duffy kết hôn năm 2018 sau thời gian tìm hiểu và có hai con gái chung. Đến tháng 5/2025, nữ diễn viên nộp đơn ly hôn đơn phương. Ảnh: FBNV

Sau khi cuộc hôn nhân khép lại, cuộc sống của Lan Phương xoay quanh hai con gái. Nữ diễn viên từng chia sẻ có khoảng thời gian cô gần như dồn toàn bộ tâm trí, sức lực và cảm xúc cho gia đình nhỏ, đến mức cảm thấy kiệt sức.

Bên cạnh việc chăm sóc con, Lan Phương vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô thường đưa các con đi chơi, du lịch và đồng hành cùng hai bé trong những hoạt động thường ngày. Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương cũng chú trọng hơn đến việc chăm sóc bản thân.

Bên cạnh việc chăm sóc con, Lan Phương vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Lan Phương mới đây chia sẻ về giai đoạn cân nặng thay đổi do lịch trình làm việc, stress và chế độ ăn uống thất thường. Có thời điểm cô tập gym nhiều, ăn uống ít khiến tỷ lệ mỡ cơ thể xuống khá thấp, gương mặt trở nên hốc hác. Sau đó, khi bước vào giai đoạn quay phim với lịch làm việc dày đặc, cô ăn uống nhiều hơn, đặc biệt là những bữa ăn đêm, khiến cơ thể tiếp tục thay đổi.

Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô phải cân bằng giữa việc giữ vóc dáng và đảm bảo sức khỏe. Thay vì quá chú trọng vào cân nặng, Lan Phương lựa chọn điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện và duy trì trạng thái tinh thần ổn định.

Sau những biến động trong chuyện tình cảm, Lan Phương hiện lựa chọn tập trung vào hai con, công việc và cuộc sống riêng. Ảnh: FBNV