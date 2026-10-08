Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt?

Thu nhập cao nhưng chi phí sinh hoạt và giá nhà đắt đỏ khiến nhiều người ở thành phố San Jose phải sống trong nhà di động hoặc xe tải...

Theo bộ chỉ số thành phố toàn cầu 2026 do Oxford Economics công bố, San Jose (Mỹ) là thành phố giàu nhất thế giới xét theo GDP bình quân đầu người. Các chỉ số được tính toán dựa trên GDP và dân số năm 2025 của mỗi thành phố.

San Jose - thành phố giàu nhất thế giới 2026 xét theo GDP bình quân đầu người. (Ảnh: Shutterstock)

GDP bình quân đầu người của San Jose đạt 238.700 USD, bỏ xa thành phố đứng thứ hai là San Francisco với 181.889 USD/người.

San Jose thuộc bang California, là trái tim của Thung lũng Silicon và là nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Chi phí siêu đắt đỏ

Theo một báo cáo do Đại học San Jose công bố năm 2025, chi phí sinh hoạt ở San Jose đắt hơn 81% so với mức trung bình toàn nước Mỹ. Điều này có nghĩa để mua được một căn nhà có giá trung bình ở San Jose, thu nhập của hộ gia đình hàng năm cần đạt 370.000 USD (khoảng hơn 9,6 tỷ đồng).

Giá nhà tại San Jose vô cùng đắt đỏ. (Ảnh: Shutterstock)

Báo cáo cũng cho biết, chi phí thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở Quận Santa Clara (San Jose) đã tăng 90% trong 10 năm qua. Báo cáo chỉ số nhấn mạnh giá nhà trung bình ở Thung lũng Silicon đạt 1,92 triệu USD vào năm 2024. Giá nhà đắt đỏ nên rất nhiều người ở đây phải sống trong nhà di động, xe tải hoặc trên thuyền.

Nhiều người dân ở San Jose phải sống trong nhà di động. (Ảnh: AP)

Không chỉ giá nhà, hàng hóa, dịch vụ tại thành phố này cũng có giá cao hơn trung bình cả nước gần 30%.

Trung tâm công nghệ cao của nước Mỹ

San Jose là trung tâm của Thung lũng Silicon. Đây là nơi đặt trụ sở của Cisco Systems và eBay. Xung quanh đó còn có trụ sở Google, Facebook và Apple.

San Jose là nơi đặt trụ sở của Cisco Systems và eBay. (Ảnh: BI)

Theo Business Insider , hầu hết mọi người San Jose đều đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực công nghệ, làm việc cho các công ty khởi nghiệp công nghệ, hoặc làm việc cho các công ty đầu tư vào các công ty công nghệ.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là ai cũng có việc làm trong lĩnh vực công nghệ. Mặc dù kỹ sư và lập trình viên chiếm phần lớn dân số, song vẫn có nhiều vị trí khác trong một công ty công nghệ như lĩnh vực tài chính, kế toán, marketing...

Hầu hết mọi người đều làm trong lĩnh vực công nghệ. (Ảnh: Getty Image)

Theo PayScale, các công việc phổ biến nhất ở San Jose bao gồm kỹ sư cơ khí, kỹ sư phần mềm và chuyên viên phần mềm cao cấp. Hơn một nửa (57%) số hộ gia đình ở khu vực đô thị San Jose có thu nhập sáu con số.

Thu nhập khá cao nhưng vẫn chưa đủ để họ mua nhà. Nhiều cư dân đã sinh sống ở đây từ thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin những năm 1990 nhưng vẫn phải rời đi vì giá nhà đất tăng cao.

Một trong những thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ

Theo danh sách được WalletHub - ứng dụng tư vấn tài chính có trụ sở tại Mỹ - công bố hồi tháng 3/2026, San Jose đứng thứ 10 trong các thành phố hạnh phúc của Mỹ. Mỗi năm, thành phố thuộc Thung lũng Silicon này có trung bình 300 ngày nắng và đạt tỷ lệ ly hôn, ly thân thấp nhất cả nước.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của một người dân với Business Insider : “ San Jose là một trong những thành phố đông dân ở Mỹ nhưng hiếm khi người ta cảm nhận được điều đó. Bởi, đường phố ở đây hầu như luôn vắng vẻ, khiến nhiều khu vực mang cảm giác như một nơi bị thời gian lãng quên ”.