Cuộc sống giàu có trong biệt thự hơn 21 tỷ của Quyền Linh quê Tiền Giang, SN 1969

Cuộc sống đủ đầy về vật chất của Quyền Linh quê Tiền Giang, SN 1969 khiến nhiều người phải trầm trồ.

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh sinh năm 1969 tại Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam MC không chỉ ghi dấu ấn bởi hình ảnh giản dị, gần gũi mà còn có cuộc sống sung túc bên vợ và hai con gái trong căn biệt thự phong cách châu Âu tại TP.HCM, được nhiều nguồn ước tính có giá hơn 21 tỷ đồng.

Quyền Linh và vợ trước biệt thự lung linh.

Bên trong căn biệt thự.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Quyền Linh từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Những năm tháng vất vả theo anh đến khi theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, anh dần khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Người Hà Nội... Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Quyền Linh là khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Vượt lên chính mình, giúp anh trở thành "MC quốc dân" được đông đảo khán giả yêu mến.

Bên cạnh nghệ thuật, Quyền Linh còn cùng gia đình phát triển hoạt động kinh doanh, qua đó xây dựng cuộc sống sung túc sau nhiều năm lao động miệt mài.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân hơn 20 năm của Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Kết hôn năm 2005, Dạ Thảo không chỉ là nữ doanh nhân bản lĩnh mà còn là hậu phương vững chắc, quán xuyến tài chính và trực tiếp lên ý tưởng thiết kế tổ ấm của gia đình.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân là hai cô con gái Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Mai Ngọc Thảo). Cả hai được nhiều khán giả yêu mến bởi ngoại hình nổi bật, thành tích học tập tốt và lối sống giản dị. Ở tuổi trưởng thành, Lọ Lem đã có nguồn thu nhập riêng từ hoạt động quảng cáo và hợp tác thương hiệu, đồng thời tự mua cho mình một chiếc xe ô tô giá hơn 7 tỷ.

Gia đình hạnh phúc của Quyền Linh.

Quyền Linh thu hoạch trái cây trong biệt thự.

Gia đình Quyền Linh hiện sinh sống trong căn biệt thự phong cách châu Âu tại khu dân cư Phước Kiểng, TP.HCM. Căn nhà có diện tích khoảng 500m², nổi bật với tông màu trắng chủ đạo, thiết kế mở và nhiều cửa kính giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Theo nhiều nguồn thông tin, giá trị căn biệt thự được ước tính hơn 21 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của cơ ngơi này là khu vườn xanh mát được chính Quyền Linh chăm chút mỗi ngày. Từ sân thượng đến lối đi đều phủ kín cây xanh, hoa hồng, hoa giấy cùng nhiều loại cây ăn trái quen thuộc như cóc, ổi, đu đủ và các loại rau sạch, mang đậm không gian miệt vườn.

Dù sở hữu cuộc sống sung túc và cơ ngơi đáng mơ ước, Quyền Linh vẫn giữ lối sống giản dị đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Sau ánh đèn sân khấu, nam MC vẫn thường đi dép tổ ong, tự tay chăm sóc khu vườn, hái rau và thưởng thức những bữa cơm đạm bạc cùng gia đình. Anh và bà xã cũng luôn dạy hai con sống tiết kiệm, tự lập và biết sẻ chia với cộng đồng.

Không ít lần, cả gia đình cùng đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Với Quyền Linh, giá trị của một mái ấm không chỉ nằm ở sự đủ đầy về vật chất mà còn ở tình yêu thương, sự gắn kết và bình yên mà các thành viên dành cho nhau.