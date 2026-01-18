MC Quyền Linh nói về 2 con gái: Bụt chùa nhà không thiêng, vì sao thế?

MC Quyền Linh và vợ có hai con gái vừa có nhan sắc xinh đẹp vừa giỏi giang, đúng chuẩn "con nhà người ta". Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh), sinh năm 2006, là con gái lớn nhà MC Quyền Linh - Dạ Thảo. Ở tuổi 17, cô bé sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m70 cùng đường nét gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Nhờ lượt tương tác lớn trên mạng xã hội, Lọ Lem được mời đóng quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô bé còn có thành tích học tập đáng nể.

Với sự yêu mến và quan tâm của người hâm mộ, không ít lần nhiều người đề xuất nam MC cho con tham gia phim ảnh và các hoạt động showbiz. Tuy nhiên, Quyền Linh cũng nhiều lần cho biết, anh ưu tiên việc học của con hơn và cho con lựa chọn sau khi con trưởng thành.

Gia đình MC Quyền Linh

Mới đây, trong trao đổi với Dân Trí, nói về định hướng cho con cái, anh chia sẻ: "Chắc là không được. Người ta nói “bụt chùa nhà không thiêng”. Mỗi người sống đều có mục đích riêng. Tôi không định hướng, hay áp đặt con phải đi theo con đường của mình, theo nghề của bố mà chỉ đứng phía sau động viên, góp ý và cố vấn. Nếu con không đi con đường mà tôi có thế mạnh, bản thân sẽ nhờ người khác hỗ trợ.

Nam MC cũng nói thêm, anh luôn dặn con rằng, khi bước ra đời sẽ có rất nhiều khó khăn, sóng gió, không có con đường nào bằng phẳng. Điều quan trọng nhất là phải mạnh mẽ, làm việc bằng sự nhiệt tình và cái tâm. Đó cũng là cách sống của tôi và tôi truyền lại tinh thần ấy cho các con.

"Là người nổi tiếng, các con sẽ chịu sự giám sát của công chúng, đôi khi có những điều chúng ta không thể kiểm soát được hết. Tôi dạy con phải biết lắng nghe, tiếp thu những đóng góp của khán giả để tự soi chiếu và thay đổi cho đúng", anh nói.

Với các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, Quyền Linh dạy con cần đọc, soi chiếu và tự điều chỉnh. Sai - đúng phải tự chiêm nghiệm. Quan trọng là phải có bản lĩnh để vượt qua.

Trong việc day con, dù chu cấp cho các con đủ đầy nhưng vợ chồng Quyền Linh luôn hướng con đến cách sống quan tâm chia sẻ với mọi người, biết trân trọng sức lao động, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất…

Anh cho biết, mình luôn dạy con bằng những điều thực tế, những gì dạy đều cho con nhìn thấy. Ví dụ như dẫn con đi những nơi làm chương trình xã hội từ thiện, chở con đến những nơi khó khăn nhất, cho con trải nghiệm những gì khó nhất để tạo bản lĩnh.

"Nếu tôi muốn cho bé đầy đủ điều kiện thì rất đơn giản, nhưng không, tôi muốn con mình lớn lên từ những khó khăn nhất", anh nói.

Nhiều người hâm mộ khuyến khích Quyền Linh cho con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp hay lấn sân vào showbiz, nhưng nam MC vẫn muốn các con chú tâm vào việc học trước tiên. Anh cho biết, khi rảnh thì anh và các con tâm sự, uống cà phê với nhau, còn về tâm sinh lý thì mẹ sẽ hướng dẫn nhiều hơn.

