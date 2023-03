Cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận ở tuổi 40: Làm ăn thuận lợi vẫn ở nhà thuê, không chạnh lòng khi bị gọi là 'cò đất'

Sao nhí lận đận tìm lại ánh hào quang

Đất phương Nam là một trong những bộ phim huyền thoại của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Sau khi lên sóng vào năm 1997, phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem, và đến nay vẫn là ký ức tuổi thơ không thể phai nhòa với nhiều khán giả thế hệ 8X - 9X.

Đảm nhận vai chính của Đất phương Nam là nam diễn viên Hùng Thuận. Anh hóa thân thành cậu bé An mất mẹ, phải xuôi về phương Nam tìm lại cha ruột. Trong hành trình bôn ba đó, An gặp nhiều cảnh đời ngang trái, chứng kiến nỗi thống khổ của người dân dưới ách thống trị của thực dân Pháp. May mắn là cậu bé luôn được những người dân giàu lòng nhân ái giúp đỡ, cưu mang.

"Bé An" của Hùng Thuận đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các khán giả yêu mến bộ phim "Đất phương Nam".

Với lối diễn tự nhiên, xuất thần, Hùng Thuận đã khiến khán giả cùng khóc, cùng cười với bé An. Thành công của Đất phương Nam đưanam diễn viên trở thành ngôi sao nhí triển vọng và được yêu thích bậc nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của anh lại không mấy suôn sẻ.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, có một khoảng thời gian, Hùng Thuận chuyển sang hoạt động với vai trò ca sĩ trong nhóm Nhật Thực và cho ra mắt album đầu tay mang tên Không thể ở bên nhau. Khi Nhật Thực tan rã, anh tiếp tục lập nhóm mới MBK và theo đuổi dòng nhạc Hiphop.

Sau thành công của Đất phương Nam, Hùng Thuận từng là ngôi sao nhí triển vọng, được yêu thích bậc nhất.

Nhóm nhạc của Hùng Thuận nhận được sự chú ý, nhưng không thể thành công vang dội như các ngôi sao ca nhạc khác thời điểm đó. Cuối cùng, MBK tan rã, Hùng Thuận bắt đầu con đường hoạt động solo nhưng cũng không gây được tiếng vang.

Khi không thể bứt phá với vai trò ca sĩ, Hùng Thuận quay trở lại với nghiệp diễn. Anh tham gia thêm một số bộ phim truyền hình như Hoa ngũ sắc, Cổng mặt trời, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời…Tuy vậy, nam diễn viên vẫn chưa thể bật lên hàng sao hạng A. Cứ thế, tên tuổi của anh dần nhạt nhòa trong làng giải trí.

Nam diễn viên chia sẻ anh từng buồn và bực tức vì khán giả chỉ nhớ đến "bé An" thay vì Hùng Thuận nhưng hiện tại anh cảm thấy bình thường.

Sau này, khi chia sẻ về thành công cũng như "cái bóng" quá lớn mà bé An để lại, Hùng Thuận tâm sự với Trí Thức Trẻ:

"Nhiều khi thành công của vai An khiến mọi người quên cái tên của Hùng Thuận luôn, mà điều đó đi theo tôi cho đến bây giờ, có những người gặp tôi chỉ biết tôi đóng vai An mà không nhớ tên Hùng Thuận.

Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy Hùng Thuận chỉ là Hùng Thuận thôi, còn An của Đất Phương Nam là 2 người hoàn toàn khác nhau. Thời điểm đó tôi rất tức, chứng minh cho mọi người rất nhiều nhưng không có kết quả. Còn bây giờ tôi cảm thấy việc đó bình thường vì nó là của mình mà, tại sao lại chối bỏ nó".

Phải ở nhà thuê nhưng sống thoải mái, không chạnh lòng khi bị gọi là "cò đất"

Dù không đạt được những thành tựu như kỳ vọng, nhưng suốt thời gian dài, Hùng Thuận vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật, chăm chỉ đóng phim, diễn kịch, tham gia các gameshow. Chỉ vài năm gần đây, anh mới vắng bóng trên màn ảnh để chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản.

Nam diễn viên cho hay anh ngừng đóng phim không phải vì thiếu lời mời, mà do chưa tìm lại được hứng thú với các vai diễn. Ngoài ra, anh còn cảm thấy rằng nếu không có tiền hoặc mối quan hệ thì khó phát triển được trong showbiz. Tuy đôi khi cũng tiếc nuối vì ngừng làm nghệ thuật, nhưng nam diễn viên cho rằng nếu tiếp tục thì tương lai của anh sẽ bấp bênh, trong khi đó anh còn người thân phải lo lắng, quan tâm.

Vài năm qua, Hùng Thuận vắng bóng trên màn ảnh vì chuyển sang làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

Từ cuối năm 2020, Hùng Thuận bắt đầu làm quen với kinh doanh bất động sản thông qua bạn bè. Chỉ 1 năm sau đó, anh đã mở được công ty riêng.

Thời gian đầu, Hùng Thuận thường xuyên livestream trên mạng. Mỗi buổi livestream bán nhà đất của anh thường thu hút rất đông khán giả, khách hàng. Nhưng cũng vì thế mà đôi lúc nam diễn viên anh phải đối mặt với những bình luận tiêu cực.

Một số người vào chế nhạo, mỉa mai Hùng Thuận đã "hết thời", hay "là diễn viên mà giờ phải đi làm cò đất". Ban đầu, ngôi sao Đất phương Nam lo lắng fan sẽ quay lưng với mình. Nhưng về sau, anh không còn quan tâm hay chạnh lòng vì những lời bình phẩm trên mạng.

"Tôi hiện 40 tuổi, vào showbiz từ bé, ai công nhận cũng đã rõ, không phải chứng minh gì nữa. Điều tôi quan tâm lúc này là tài chính cần được đảm bảo, không phải cứ chạy theo hào quang vô hình. Mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được", Hùng Thuận chia sẻ với Vnexpress.

Bị gọi là "cò đất", nhưng nam diễn viên không chạnh lòng.

Trước đây, Hùng Thuận từng gặp khó khăn kinh tế vì công việc nghệ thuật bấp bênh, không thuận lợi. Nhưng từ khi chuyển sang lĩnh vực mới, anh đã thoát khỏi bế tắc về tài chính, trả được nợ nhờ thu nhập ổn định.

Theo Hùng Thuận, anh vẫn đang ở nhà thuê nhưng nơi ở thoải mái, tiện nghi. Ngoài ra, anh cũng đang phấn đầu, tích góp để mua được nhà trong năm nay hoặc năm sau. Hiện tại, nam diễn viên đã tậu được xế hộp để thuận tiện đi lại.

Về chuyện tình duyên, Hùng Thuận vẫn độc thân và tạm thời chưa muốn yêu đương ở thời điểm này. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn và bốn mối tình không đi đến đâu, giờ đây anh chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc, chăm sóc người thân. Nam diễn viên tâm sự anh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có người thân và đồng nghiệp ở cạnh.