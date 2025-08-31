Tuyên bố của người phát ngôn của Quận hành chính thành phố Dnipro - ông Viktor Tregubov đã cho biết điều này.

Theo đề cập, cho đến nay, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi được quân Nga khỏi Myrnye, cũng như phát triển thêm các cuộc tấn công và gây sức ép lên đối phương.

"Cho đến thời điểm hiện tại, quân Nga đã bị đẩy lùi khỏi Mirne. Không có thông tin nào về người Nga bị thương hoặc thiệt mạng. Quân đội Ukraine đang tiến xa hơn", ông Tregubov nói.

Ngôi làng Myrne thuộc vùng Kupyansk đã trở về tay Quân đội Ukraine.

Những thay đổi này cũng được xác nhận trên bản đồ cộng đồng Deepstate, nơi ngôi làng và một trong những khu vực lân cận của nó được đánh dấu là đã trong tình trạng giải phóng.

Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ghi chú trên các bản đồ đã công bố rằng phía Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng phòng thủ ở khu vực Petropalyvka và Kupyansk trong 24 giờ qua.

Hiện tại Quân đội Nga đang gây sức ép mạnh mẽ từ phía Bắc thành phố, triển khai một số lượng lớn đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến đó.

Gần đây các đơn vị thuộc Quân đoàn 10, cùng với một vài đơn vị trực thuộc, đã đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới đầu tiên của Nga sau một thời gian dài theo hướng Kupyansk.

Bản đồ giao tranh theo hướng Kupyansk do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp.

Được biết quân Nga đã quyết định đột phá vào khu vực bờ trái thành phố Kupyansk. Để thực hiện mục tiêu này, một nhóm bộ binh cơ giới đã được tập hợp, bao gồm 2 xe tăng, 3 xe bọc thép MT-LB và khoảng 40 binh sĩ

Bên cạnh Quân đoàn số 10, Quân đoàn số 16 mới thành lập cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực Kharkiv, dự kiến đơn vị này sẽ dần tiếp quản các chức năng trước đây do Nhóm chiến thuật Kharkiv đảm nhiệm.

Tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine tham chiến.