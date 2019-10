Cuộc phá vây thần tốc của QĐ Syria: "Cái giá phải trả" của SDF cho tham vọng ở Hasaka?

Bản đồ khu vực al-Hasakah và Qamishly do chính phủ Syria kiểm soát sâu trong vùng do Lực lượng dân chủ Syria (SDF) quản lý cho tới ngày 13/10. Có thể thấy rõ khu vực căn cứ pháo binh số 546 ở al-Hasakah và Qamishli do SAA kiểm soát.