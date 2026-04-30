Cuộc đua pin xe điện nóng chưa từng có: Sạc nhanh đến mức “quên luôn cây xăng”?

Pin xe điện bước vào cuộc đua tốc độ

Cuộc đua công nghệ pin xe điện đang tăng tốc mạnh mẽ khi các “ông lớn” như BYD và CATL liên tiếp công bố đột phá về sạc siêu nhanh, rút ngắn thời gian nạp năng lượng xuống chỉ còn vài phút. Công nghệ mới như pin Shenxing 3 cho phép sạc gần đầy trong khoảng 6–9 phút, giúp xe điện dần tiệm cận trải nghiệm đổ xăng truyền thống.

Dù xe điện có nhiều ưu điểm như vận hành êm, chi phí thấp, hạn chế lớn nhất vẫn là thời gian sạc và hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ.

Các chuyên gia nhận định, sạc siêu nhanh là “mảnh ghép cuối” giúp xe điện cạnh tranh trực tiếp với xe xăng, nhưng vẫn đặt ra thách thức về độ bền pin, chi phí và an toàn trong quá trình thương mại hóa.

Yamaha TMax Tech Max 2026 ra mắt: nâng cấp công nghệ an toàn

Yamaha TMax Tech Max 2026 vừa ra mắt với những nâng cấp nhẹ về thiết kế và trang bị, nổi bật là bổ sung công nghệ an toàn mới như hệ thống ABS khi vào cua, giúp tăng độ ổn định khi phanh ở nhiều điều kiện vận hành. Xe vẫn giữ nguyên động cơ 2 xi-lanh DOHC 560cc mạnh mẽ, cho khả năng vận hành mượt mà và ổn định.

Bên cạnh đó, mẫu maxi-scooter cao cấp này tiếp tục được trang bị màn hình TFT 7 inch, kiểm soát lực kéo và ga tự động, nâng cao trải nghiệm lái.

Dù không thay đổi lớn về nền tảng, việc bổ sung công nghệ an toàn và tiện ích hiện đại giúp xe duy trì vị thế trong phân khúc xe ga cao cấp, với giá bán khoảng hơn 500 triệu đồng tại Malaysia.

Xe Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, riêng ô tô con lại giảm sâu

Thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026 với hơn 25.000 xe, tăng gần 57% so với tháng trước, chủ yếu đến từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, ở phân khúc ô tô con dưới 9 chỗ, xe xuất xứ Trung Quốc lại sụt giảm đáng kể khi chỉ đạt hơn 600 chiếc, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng dù tổng lượng xe nhập tăng mạnh.

Ngược lại, xe tải và xe chuyên dụng từ Trung Quốc tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu. Lũy kế quý I/2026, tổng lượng ô tô nhập khẩu đạt hơn 56.000 xe, tăng 21%, nhưng xe con gần như đi ngang trong khi xe tải tăng hơn 100%.

Theo giới kinh doanh, dù có nhiều thương hiệu Trung Quốc gia nhập thị trường, người tiêu dùng Việt vẫn thận trọng do lo ngại về chất lượng, dịch vụ hậu mãi và giá trị bán lại, khiến sức tiêu thụ xe con chưa cải thiện rõ rệt.