Truyền thông Nga tiết lộ thông tin về quyết định được chờ đợi từ lâu của Tổng thống Vladimir Putin.

Cuộc di dời lớn đang diễn ra

Theo tờ VZ (Nga), Kiev đang bước vào mùa đông với những con phố vắng người, những ô cửa sổ tối om và những lời khuyên đầy lo lắng từ chính các chuyên gia Ukraine về cách sống sót trong điều kiện thiếu điện và nước.

Đáng chú ý, thủ đô Ukraine đang chứng kiến làn sóng rời đi của những người mà cách đây không lâu vẫn xuất hiện trên màn ảnh, trấn an công chúng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Truyền thông Ukraine cho biết hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã rời Kiev, trong đó có Elena Kravets, Irina Soponaru, Nazar Zadneprovsky, Ekaterina Tyshkevich, Valentin Tomusyak, Alina Blazhkevich, Svetlana Tarabarova, Victoria Maremukha và nữ rapper alyona alyona.

Cuộc đếm ngược tới thời điểm rét đậm đã bắt đầu trên khắp Ukraine. Ảnh: IT

Một số chuyển đến miền Tây Ukraine, số khác ra nước ngoài. Một số người gọi đây là biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh các trạm cấp nhiệt dự phòng tại Kiev vẫn chưa được đưa vào hoạt động, khoảng thời gian "tạm thời" này có thể kéo dài đến tận mùa xuân.

Một trong những khu vực đáng lo ngại là địa bàn xung quanh nhà máy nhiệt điện Darnitsa bị phá hủy. Cơ quan Tái thiết Ukraine đã thừa nhận rằng trong quá trình xây dựng các cơ sở cấp nhiệt bổ sung, họ đã không tính đến nhiều chi tiết.

Trong khi đó, nữ diễn viên Antonina Khizhnyak chia sẻ tình hình từ thành phố Ukrainka, tỉnh Kiev, cho biết địa phương này hiện không có hệ thống sưởi và nước nóng.

Các căn hộ trở nên lạnh lẽo, nấm mốc xuất hiện trên tường, các trường mẫu giáo phải đóng cửa, còn học sinh buộc phải học tại nhà hoặc trong các hầm trú ẩn.

Đáng lo ngại hơn, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nước trong hệ thống sưởi có thể phải được xả bỏ để tránh hư hỏng đường ống. Theo nữ diễn viên, điều này đồng nghĩa với việc thành phố gần như bị đặt vào tình trạng ngừng hoạt động, khiến khoảng 17.000 cư dân phải tìm nơi ở khác.

Ukraine bắt đầu đếm ngược

Theo VZ, cuộc đếm ngược tới thời điểm rét đậm đã bắt đầu trên khắp Ukraine. Đặc biệt, người dân Kiev đang lo lắng chờ đợi thời điểm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hệ thống sưởi.

Một blogger Ukraine tại Dnepropetrovsk đã đăng tải đoạn video mô tả tình trạng mất điện kéo dài và những khó khăn mà người dân địa phương đang phải đối mặt.

"Thời gian chúng tôi mất điện còn nhiều hơn thời gian có điện. Lịch cắt điện không còn tác dụng. Điện bị ngắt, sau đó có trở lại được hai đến ba tiếng rồi lại mất.

Ngày nào cũng có tiếng nổ, ngày nào cũng có tên lửa và UAV Shahed. Bật chương trình thời sự trên truyền hình lên xem thì họ nói rằng chúng ta đang chiến thắng, mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi không hiểu tốt đẹp ở chỗ nào. Cảm giác như thành phố của chúng tôi đã trở thành một đô thị sát tiền tuyến", blogger này chia sẻ.

Tại Kiev, Khreshchatyk, tuyến phố chính từng rất sầm uất của thủ đô Ukraine, cũng ngày càng vắng vẻ.

Hãng tin Reuters cho biết hàng loạt quán cà phê và nhà hàng đang đóng cửa, trên các ô cửa kính xuất hiện những tấm biển "Cho thuê".

Bà Elena Borisova, chủ chuỗi nhà hàng Gastro Family, thừa nhận: "Khi còi báo động vang lên khoảng 20 giờ mỗi ngày, người dân sẽ không đến trung tâm thành phố nếu không thực sự cần thiết. Mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn qua từng năm".

Các chủ doanh nghiệp cho biết trong tình hình hiện nay, người may mắn không còn là người kiếm được lợi nhuận, mà là người ít nhất có thể hòa vốn.

Giữa lúc đó, chuyên gia hàng không Ukraine Valery Romanenko tiếp tục đưa ra thông tin đáng lo ngại về phiên bản cải tiến mới của UAV Geran mà Nga phát triển.

Phát biểu trên sóng truyền hình, ông Romanenko cho biết mẫu UAV này đã được tăng đáng kể tầm bay và sức công phá, đồng thời được trang bị thêm các loại đầu đạn mới, trong đó có đầu đạn nhiệt áp.

"Đó là một thứ đáng sợ", chuyên gia Ukraine nhận xét khi đề cập đến sức công phá của loại đầu đạn này.

Theo VZ, cuộc đếm ngược tại Ukraine không chỉ liên quan đến thời điểm giá rét ập tới mà còn liên quan đến những cơ hội đàm phán đang dần thu hẹp.

Moscow từng cảnh báo rằng mỗi đề xuất hòa bình mới dành cho Kiev sẽ có những điều kiện bất lợi hơn so với đề xuất trước đó.

Ông Putin chỉ thị đòn quyết định, lộ diện thời điểm then chốt

Trong khi Ukraine đối mặt với hàng loạt khó khăn, truyền thông Nga bất ngờ đăng tải thông tin về quyết định được chờ đợi từ lâu của Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến vụ tấn công cầu Crimea.

Một tuần đã trôi qua kể từ vụ tấn công, song Nga vẫn chưa chính thức công bố hành động trả đũa.

Sau khi ông Putin công khai cảnh báo rằng đòn đáp trả sẽ còn đáng sợ hơn, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Ukraine, bao gồm cả khu vực các cây cầu ở Kiev. Tuy nhiên, cả Bộ Quốc phòng Nga lẫn Điện Kremlin đều chưa xác nhận đây là đòn trả đũa.

Thời điểm Nga tung đòn "trả đũa" mang tính quyết định cho Crimea đang cận kề. Ảnh: VZ

Trao đổi với VZ, chuyên gia quân sự Mikhail Onufrienko cho biết lời cảnh báo của Tổng tư lệnh tối cao Nga vẫn còn nguyên hiệu lực, chỉ có thời điểm triển khai bị lùi lại.

Theo ông Onufrienko, trở ngại chính nằm ở quá trình phối hợp và phê duyệt kéo dài. Bộ Tổng tham mưu Nga cần xem xét lại danh sách mục tiêu trước đây và xác lập các ưu tiên mới.

Trong khi đó, kênh Telegram Legitimny dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ xây dựng phương án phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnieper, đồng thời chỉ định những người chịu trách nhiệm thực hiện.

Những phương án sơ bộ đầu tiên được cho là đã trình lên Tổng thống Nga. Theo nguồn tin này, ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng để chuẩn bị và triển khai kế hoạch. Tuy nhiên, Moscow chưa chính thức xác nhận thông tin trên.

Đáng chú ý, mốc thời gian ba tháng cũng xuất hiện trong một nhận định mới của tướng Nga Andrei Gurulyov, song liên quan đến một vấn đề lớn hơn nhiều: Khả năng kết thúc cuộc chiến tại Ukraine.

Trước đó, ông Konstantin Malofeev, nhà sáng lập tập đoàn Tsargrad, đã công bố bài viết mang tên "Mùa đông chiến thắng của chúng ta", đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại Thâm Quyến hôm 19/11.

Theo ông Malofeev, tiến trình hòa bình đã đi qua chặng áp chót, giờ đây chỉ còn hành trình từ Thâm Quyến đến Miami.

Cột mốc tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là mong muốn có được một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết.

Phát biểu trên sóng truyền hình Nga, tướng Gurulyov đồng tình với nhận định rằng các điều kiện để Moscow kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt trong vòng 3 tháng đã xuất hiện.

Điểm mấu chốt, theo vị tướng Nga, là những quyết định đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc ở Trung Quốc nhiều khả năng vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Ông Gurulyov nhận định nếu các điều kiện diễn biến thuận lợi, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Miami.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quyết định về chuyến đi của nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa được đưa ra.