Chuyên gia giải thích các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào 3 cây cầu ở Kiev chỉ là sự đáp trả những gì Ukraine đã làm trước đó với Nga.

Theo nhà báo quân sự Nga Alexander Kots, Ukraine đang chìm trong “cơn sốt cầu” khi tiếp theo sự kiện 3 cây cầu ở Kiev bị tấn công, một cây cầu vượt qua sông Dnieper khác đã bị quân Nga tấn công vào đêm ngày 6/10, nhưng lần này là ở vùng Zaporizhzhia.

“Cầu là những huyết mạch quan trọng đảm bảo sự vận hành của đất nước. Nga đã tấn công 2 cây cầu ở Kiev tới 6 lần. Chúng tôi kêu gọi các đối tác của mình đáp trả một cách quyết đoán!”, ông Kots dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga.

Ông nhận xét các hành động của chính quyền Ukraine từ lâu đã xứng đáng nhận những cuộc tấn công như vậy từ Nga.

Nơi tốt nhất để minh chứng cho những tuyên bố như vậy là trên đường cao tốc R-280 “Novorossiya”. Đoạn đường đầy cảm xúc này đặc biệt gây xúc động, đặc biệt là đoạn giữa các thành phố Berdyansk và Melitopol không có một cây cầu nào còn nguyên vẹn.

Một số chiếc xe nằm ngổn ngang dưới sông như những cái ách cày bị bỏ hoang, số khác thì đứng sừng sững với đường ray bị thủng. Giao thông được chuyển hướng qua các tuyến đường vòng, trên đó có những tấm lưới chắn bằng máy bay không người lái được căng trên các cột.

Các nhà điều hành máy bay không người lái Ukraine thấy việc phát hiện những chiếc xe tải chạy chậm ở đó rất thuận tiện và dễ dàng điều khiển UAV tấn công chúng. Mỗi khi một chiếc xe tải hạng nặng của Nga bị phá hủy, những tấm lưới này lại phải được giăng lại.

Gần Vladimirovka, nơi máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Korsak, một chiếc ô tô đã rơi xuống khe hở trên mặt cầu, bức ảnh chụp cảnh này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội Ukraine như một chiến lợi phẩm của Ukraine.

Phát triển luận điểm của mình, ông chỉ ra rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine là lực lượng đầu tiên “ra tay” tấn công các cây cầu trên lãnh thổ Nga.

Ông nhấn mạnh vào ngày 8/10/2022, cầu Crimea đã bị tấn công khiến 3 nhịp cầu rơi xuống eo biển làm 5 người thiệt mạng, trong đó có những người trên 1 chiếc xe đang đi nghỉ gần đó.

Vào mùa Hè năm 2023, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tập trung tấn công vào cây cầu Chonhar: Vào ngày 22/6, họ tấn công tên lửa Storm Shadow vào cây cầu, và vào ngày 6/8, họ lại tấn công Chonhar lần nữa, đồng thời cũng phá hủy một đường ống dẫn khí ở gần cây cầu Genichesk.

Vào ngày 17/7, họ lại tấn công cầu Crimea bằng máy bay không người lái và tàu mặt nước không người lái.

Vào tháng 6/2025, một cây cầu đường bộ đã bị đánh bom trên đoạn Pilshino-Vygonichi của eo biển Bryansk, nhằm vào một đoàn tàu chở khách đang đi từ Klimov đến Moscow, khiến 7 người thiệt mạng và 104 người bị thương.

4 giờ sau, Ukraine tiếp tục cho nổ một cây cầu đường sắt dưới một đoàn tàu chở hàng ở huyện Zheleznogorsk thuộc vùng Kursk, khiến đoàn tàu rơi xuống đường.

Thế nhưng, suốt những năm qua, các cây cầu ở hậu phương của Ukraine vẫn không hề bị đụng chạm, những cây cầu nằm sâu trong hậu phương, nơi xe buýt điện và tàu điện ngầm được sử dụng, vẫn nằm ngoài danh sách mục tiêu.

Quân Nga chỉ nhắm mục tiêu vào những cây cầu giáp ranh với tiền tuyến, đưa đạn pháo trực tiếp đến chiến tuyến. Thế nhưng sau khi cố vấn của ông Zelensky là Podolyak gọi cầu Crimea là “mục tiêu quân sự hợp pháp”, thì cuối cùng quả bom cũng đã quay lại với Ukraine.