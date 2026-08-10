Cùng 'chinh phục' loạt dự án hầm, cao tốc có quy mô lớn trên cả nước, Hội đồng Cố vấn của Đèo Cả có vai trò quan trọng như thế nào?

Trong các dự án lớn của Tập đoàn Đèo Cả luôn có sự hỗ trợ của một đội ngũ đặc biệt, những người không chỉ tư vấn về chuyên môn mà còn truyền lửa, truyền kiến thức cho thế hệ sau này.

"Điểm tựa" đặc biệt của Đèo Cả tại các dự án hạ tầng lớn



Theo Tập đoàn Đèo Cả, từ những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp có một điểm tựa đặc biệt: Hội đồng Cố vấn gồm những chuyên gia đa ngành, giàu tri thức, trải nghiệm, mang khát vọng tiếp tục cống hiến.

Trong suốt 41 năm, Tập đoàn đã từng bước quy tụ các chuyên gia từng công tác trong cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng vũ trang, trường đại học và các tổ chức chuyên môn. Tính đến năm 2026, Hội đồng Cố vấn có 28 chuyên gia đa ngành, với kinh nghiệm về đầu tư, xây dựng, pháp luật, tài chính, kiểm toán, an ninh, truyền thông, đào tạo nhân lực…

Từ thời điểm bắt đầu với dự án hầm đầu tiên - hầm đường bộ Đèo Cả, nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tài chính, pháp luật và tổ chức thực hiện đã được đặt ra. Trước yêu cầu này, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xác định, muốn làm được việc khó phải biết tập hợp người giỏi.

Ông Ngô Văn Quý - Cố vấn Cao cấp Tập đoàn Đèo Cả cùng đoàn Hội đồng Cố vấn kiểm tra tình hình triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Đèo Cả)

Đèo Cả cho biết, trong các dự án, các cố vấn tham gia hoạch định chiến lược, phản biện cơ chế, chính sách, hoàn thiện mô hình quản trị và nhận diện rủi ro ngay từ giai đoạn đề xuất dự án.



Một số cố vấn được đề nghị tham gia Hội đồng Quản trị độc lập, tham gia đóng góp cho quá trình đầu tư, quản lý thi công các dự án PPP, đầu tư công từ nhiều góc độ, cảnh báo sớm những sai sót, lãng phí và rủi ro.

Hay với dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, TS. Lại Xuân Môn - nguyên Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng từng là người mời doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư. Hiện tại, ông Môn đã đồng hành với Tập đoàn ở vai trò cố vấn cấp cao.

"Đèo Cả đã là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông. Hội đồng Cố vấn vì vậy cần tham mưu sâu các phương án tháo gỡ điểm nghẽn mang tầm vĩ mô để xứng với vị thế của Tập đoàn", TS. Lại Xuân Môn nói.

Bên cạnh đó, Hội đồng không chỉ góp ý từng công việc mà còn phải giúp doanh nghiệp nhận diện các điểm nghẽn dài hạn, nghiên cứu cơ chế và chuẩn bị năng lực quản trị cho những nhiệm vụ lớn hơn.

Chuyển kinh nghiệm của thế hệ đi trước thành năng lực của thế hệ sau

Với tinh thần phòng ngừa rủi ro "từ sớm, từ xa" trên công trường, trong lĩnh vực an ninh, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Đại tá Bùi Văn Hà với kinh nghiệm từ các cơ quan nghiệp vụ đã tham gia nhận diện lỗ hổng quản lý, phòng ngừa tiêu cực và hướng dẫn phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương.

Ở lĩnh vực kiểm toán, ông Ngô Văn Quý - nguyên Vụ trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV đã bổ sung góc nhìn về tuân thủ, hồ sơ nội nghiệp, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Tại các dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh và nhiều công trường khác, các cố vấn trực tiếp gặp Ban Điều hành, nhà thầu, kỹ sư, người lao động để kiểm chứng vấn đề và trao đổi giải pháp.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, cho rằng trong mỗi mũi khoan hầm, mỗi mét đường được xây dựng đều có những kiến thức, bài học của thế hệ trước.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng cùng đoàn Hội đồng Cố vấn kiểm tra dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Đèo Cả)

Không chỉ vậy, một nhiệm vụ quan trọng khác của Hội đồng Cố vấn là chuyển kinh nghiệm của thế hệ đi trước thành năng lực của thế hệ sau. Cụ thể, các cố vấn tham gia đào tạo, hướng dẫn và phản biện đề tài nghiên cứu ứng dụng, sáng kiến công nghệ và phương thức quản trị. Những bài toán từ dự án được đưa vào lớp học; kiến thức từ nhà trường lại được kiểm nghiệm tại công trường.

GS.TS Trần Thọ Đạt cho rằng, điểm đặc biệt trong cách Đèo Cả hợp tác đào tạo là lý thuyết luôn song hành với thực tiễn để hình thành đội ngũ nhân sự "thực chiến". Ông từng ví các công trường như những "lớp học khổng lồ", nơi lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư và công nhân cùng học từ những vấn đề thực tế.

Gắn bó với Tập đoàn từ năm 2008, PGS.TS Trần Chủng chia sẻ: "Người thầy vừa truyền kiến thức chuyên môn, vừa phải truyền tải khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Nhưng chính việc tiếp xúc với những người trẻ tại Đèo Cả đã giúp những người thầy cũng được tiếp thêm sinh lực".

Theo PGS.TS Trần Chủng, đây là sự trao truyền hai chiều, khi người đi trước trao kinh nghiệm, nguyên tắc nghề nghiệp và những bài học đã được kiểm chứng. Trong khi đó, lớp trẻ mang đến năng lượng, công nghệ, ý tưởng và những bài toán mới.

"Chúng tôi không chỉ có nghĩa vụ đóng góp tri thức mà mong muốn truyền cho các em, các cháu cảm hứng cống hiến trong lao động, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, trí tuệ, bản lĩnh người Việt", ông Trần Chủng nói.