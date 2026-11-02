Cụm máy tính AI gần 1.550 tỷ đồng được rao bán trên eBay, phí ship hàng chỉ hơn 1 triệu đồng

Ba trăm tủ máy, 9.600 GPU Nvidia và mức giá 59,7 triệu USD (khoảng 1.550 tỷ đồng). Điều khó tin hơn là lựa chọn giao qua đêm được ghi nhận với phí chỉ 50 USD, tương đương khoảng 1,3 triệu đồng.

Một món hàng giá gần 60 triệu USD hiếm khi xuất hiện trên eBay, càng hiếm hơn khi đó là cả một cụm máy tính AI. Cuối tháng 10, công ty thiết bị công nghệ Mỹ Core 4 Solutions đã đăng bán hệ thống gồm 300 tủ máy đã qua sử dụng. Đáng chú ý, bên cạnh giá chào bán 59,7 triệu USD, tin rao còn hiển thị lựa chọn ship hàng qua đêm chỉ 50 USD.

Quy mô của lô hàng nằm ở cách 300 tủ máy được cấu hình. Mỗi tủ có bốn nút tính toán và ba nút quản lý. Trong mỗi nút tính toán là tám GPU Nvidia A100 40 GB SXM4, hai bộ xử lý AMD EPYC Rome 64 nhân và 1 TB RAM DDR4. Người bán còn liệt kê thiết bị kết nối mạng Nvidia ConnectX-6, FPGA, các khe dành cho ổ NVMe và bộ nguồn.

Tin rao cụm máy tính AI gồm 300 tủ, tổng cộng 9.600 GPU Nvidia A100, với giá 59,7 triệu USD trên eBay. Tin đã kết thúc. Ảnh: eBay

Từ cấu hình của một nút, có thể tính được toàn bộ hệ thống gồm 1.200 node tính toán và 9.600 GPU A100. Bốn nút tính toán trong mỗi tủ sử dụng tám CPU; ba nút quản lý dùng thêm sáu CPU. Như vậy, một tủ có 14 bộ xử lý và cả cụm có 4.200 bộ xử lý AMD EPYC. Với 64 nhân trên mỗi CPU, Tom’s Hardware tính tổng số nhân xử lý đạt 268.800. Dung lượng RAM của các nút tính toán và quản lý cộng lại vào khoảng 1,4 petabyte.

Core 4 Solutions nói hệ thống được tháo khỏi một môi trường điện toán đám mây quy mô lớn và các tủ tính toán vẫn hoạt động. Dù vậy, đây là thiết bị đã qua sử dụng, không phải một siêu máy tính mới nguyên hộp. Người mua ở quy mô này sẽ cần kiểm tra tình trạng phần cứng, khả năng kết nối giữa các tủ và phần mềm quản lý trước khi có thể đưa hệ thống vào phục vụ công việc.

Các GPU A100 thuộc kiến trúc Ampere của Nvidia, còn EPYC Rome là dòng CPU máy chủ thế hệ cũ của AMD. Cả hai đã có những thế hệ kế tiếp, nhưng điều đó không khiến chúng mất hết giá trị sử dụng. Những tác vụ như học máy, vận hành mô hình AI và tính toán khoa học vẫn có thể tận dụng năng lực của hệ thống. Điểm hấp dẫn đối với một người mua tiềm năng là có thể tiếp cận ngay lượng lớn phần cứng cùng loại, thay vì phải tập hợp thiết bị từ nhiều nguồn.

Giá chào bán 59,7 triệu USD tương đương 199.000 USD mỗi tủ nếu chia đều cho 300 tủ. Tom’s Hardware đưa ra ước tính sơ bộ rằng riêng GPU trong hệ thống trị giá khoảng 24 triệu USD, CPU khoảng 3 triệu USD và RAM khoảng 1,1 triệu USD. Tổng ba nhóm linh kiện là 28,1 triệu USD, chưa tính tủ máy, thiết bị mạng, nguồn điện và những thành phần khác.

Tùy chọn vận chuyển trên eBay hiển thị giao tiêu chuẩn miễn phí và dịch vụ FedEx Standard Overnight giá 50 USD, khoảng 1,3 triệu đồng, cho một địa chỉ tại Mỹ. Đây là phí hiển thị trên tin rao, chưa xác nhận chi phí vận chuyển thực tế của 300 tủ máy. Ảnh: eBay

Phí vận chuyển cũng là chi tiết khiến tin rao lan truyền. Trang eBay hiển thị lựa chọn nhận hàng trực tiếp và giao tiêu chuẩn bằng FedEx Ground miễn phí cho một địa chỉ tại Mỹ. Còn có tùy chọn giao trong hai ngày giá 25 USD và giao qua đêm giá 50 USD. Nếu quy đổi theo mức tham chiếu 26.000 đồng/USD, 50 USD vào khoảng 1,3 triệu đồng.

Tin rao trên eBay hiện đã kết thúc: người bán đóng tin ngày 28/10/2026 vì hàng không còn sẵn có. Trang này không xác nhận đã có người mua hoặc giao dịch hoàn tất.