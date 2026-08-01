Cục trưởng Xuân Bắc bênh vực mâm cơm vợ nấu

Mâm cơm bỗng nhận về ý kiến thảo luận chỉ vì cách bày biện.

Không chỉ chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc hay nghệ thuật, NSND Xuân Bắc còn thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc rất đời thường, từ chuyện làm vườn, chăm cây, sinh hoạt cùng gia đình cho đến những mâm cơm nhà giản dị. Đặc biệt, nam nghệ sĩ có một thói quen khiến nhiều người chú ý là khoe những bữa cơm muộn, thường chỉ có một mình sau khi kết thúc ngày làm việc dài.

Mới đây, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục chia sẻ hình ảnh mâm cơm nhà lúc 10h tối kèm dòng trạng thái hài hước: "Ăn cơm muộn có cái hay của nó. Muống vườn nhà, rau sống... gốc cây cau. Dưa tự muối, quá chua - xào bớt gắt. Đĩa vịt quay chắc chắn... là đi mua".

Cục trưởng Xuân Bắc khoe bữa cơm vào tối muộn

Bữa cơm với rau luộc, dưa xào, vịt quay mua sẵn nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Phần lớn ý kiến khen ngon lành, bắt mắt và nhắn gửi NSND Xuân Bắc nên ăn đúng bữa để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, một cư dân mạng lại để lại bình luận cà khịa và nhắc đến vợ Xuân Bắc: "Vịt để nguyên trong hộp, canh để nguyên trong nồi. Vợ Cục trưởng đảm đang quá".

Trước bình luận này, NSND Xuân Bắc không né tránh mà đáp lại bằng sự hài hước quen thuộc: "Trước cũng có bày biện: cắt tỉa rồng phượng, trái cây cắt lát xếp thành hoa, cả con gà hoặc vịt thêm 'phụ kiện' xếp thành con công như đang bay lên... các kiểu đấy. Nhưng mình bảo thôi! Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu. Chúc mừng bạn có vợ đảm đang theo ý bạn nhé!".

NSND Xuân Bắc trả lời bình luận từ cư dân mạng

Màn đối đáp của nam nghệ sĩ tiếp tục nhận về nhiều lượt tương tác. Không ít người cho rằng điều đáng quý nhất trong một bữa cơm gia đình không nằm ở cách bày biện cầu kỳ mà ở việc sau một ngày bận rộn vẫn có bữa cơm nóng, có người chuẩn bị và chờ mình trở về.

Thực tế, những ai theo dõi Xuân Bắc từ lâu đều không còn xa lạ với series khoe cơm nhà vào tối muộn. Những mâm cơm ấy đều rất giản dị, đôi khi chỉ là cơm nguội ăn cùng vài món vợ để phần như canh bí, cá kho, thịt băm, trứng rán, cà bung, canh dưa cải nấu sườn, chả quế,...

Hiện tại dù lịch làm việc dày đặc, anh vẫn giữ thói quen về nhà ăn cơm thay vì chọn các bữa ăn bên ngoài. Điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là những món ăn dân dã mà còn là thái độ trân trọng của Xuân Bắc với từng bữa cơm gia đình. Với anh, miễn là đồ vợ chuẩn bị thì món nào cũng ngon.

Xuân Bắc thường chia sẻ bữa cơm muộn

NSND Xuân Bắc tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu mến suốt nhiều thập kỷ. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, ghi dấu ấn với vai Núi trong bộ phim Sóng Ở Đáy Sông, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm với vai Nam Tào. Ngoài diễn xuất, anh còn thành công ở vai trò MC. Năm 2024, anh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Năm 2006, Xuân Bắc kết hôn với vợ - Hồng Nhung và có 3 con trai. Hiện tại gia đình Xuân Bắc đang sống trong một ngôi nhà ở khu vực ngoại thành Hà Nội, được xây dựng theo mô hình nhà vườn với diện tích rộng, nhiều cây xanh và không gian mở.

(Ảnh: FBNV)