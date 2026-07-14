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Cục Thuế ban hành công điện hỏa tốc liên quan đến hơn 617.000 doanh nghiệp

Mạnh Đức
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Theo kế hoạch, hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc hai nhóm trọng điểm sẽ được rà soát, xử lý các tồn đọng về thuế trong đợt cao điểm diễn ra trong tháng 7.

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Cục Thuế vừa ban hành Công điện hỏa tốc yêu cầu cơ quan thuế trên cả nước huy động tối đa nguồn lực triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh". Theo kế hoạch, hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc hai nhóm trọng điểm sẽ được rà soát, xử lý trong tháng 7 nhằm làm sạch dữ liệu người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và tháo gỡ các hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Đối với 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể , cơ quan thuế phải thông báo để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục giải thể trước ngày 15/7. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế xác nhận và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và đang có nợ thuế , cơ quan thuế phải đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp ngừng hoạt động từ một năm trở lên nhưng không thông báo theo quy định. Nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 15/7.

Với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, cơ quan thuế sẽ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 17/7. Sau khi có quyết định thu hồi, cơ quan thuế tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

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Theo chỉ đạo của Cục Thuế, trước ngày 17/7, các cơ quan thuế phải công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế và doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP. Danh sách được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, niêm yết tại trụ sở và các hình thức công khai khác theo quy định.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu các Trưởng Thuế tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng kiểm tra thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai chiến dịch. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế.

Lãnh đạo Thuế các tỉnh, thành phố phải báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày trước 9 giờ sáng của ngày kế tiếp về Ban Nghiệp vụ thuế để Cục Thuế tổng hợp, chỉ đạo kịp thời.

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Tags

Việt Nam

Cục Thuế

Công điện Hỏa tốc

617.000 doanh nghiệp

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