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Cục CSGT vào cuộc, tháo dỡ biển báo giao thông bất hợp lý ở Ninh Bình

Minh Quang/VTC News
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Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện biển báo cấm đi ngược chiều tại nút giao Quốc lộ 12B và đường tỉnh 479D được lắp đặt chưa đúng quy định.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã yêu cầu tháo dỡ biển báo giao thông lắp đặt chưa đúng quy định tại khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 12B và đường tỉnh 479D, thuộc địa phận xã Nho Quan.

Trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về những bất cập trong hệ thống biển báo trên Quốc lộ 12B, Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ đạo Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, xác minh và xử lý.

Lực lượng CSGT kiểm tra thực tế biển báo “Cấm đi ngược chiều” được lắp đặt chưa đúng quy định tại nút giao Quốc lộ 12B và đường tỉnh 479D, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 10/10, Phòng CSGT phối hợp với Công an xã Nho Quan và Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra thực tế tại nút giao Quốc lộ 12B và đường tỉnh 479D.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định biển báo “Cấm đi ngược chiều” tại lối ra từ đường tỉnh 479D vào Quốc lộ 12B được lắp đặt ở vị trí chưa phù hợp với quy định về báo hiệu đường bộ.

Đáng chú ý, khu vực đường có biển báo bất cập hiện do Doanh nghiệp xây dựng XT thi công, chưa đưa vào khai thác và chưa bàn giao cho Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình quản lý.

Sau khi phát hiện tồn tại, Phòng CSGT đã làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu tháo dỡ biển báo lắp đặt chưa phù hợp, đồng thời bảo đảm hệ thống báo hiệu đường bộ được bố trí đúng quy định, tránh gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông.

Liên quan đến việc tiếp nhận phản ánh về những bất cập trong tổ chức giao thông, Cục CSGT khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin về các biển báo bất hợp lý, những điểm tổ chức giao thông chưa phù hợp để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.

Theo Cục CSGT, khi phát hiện những tồn tại, bất cập, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý tuyến đường không chỉ có trách nhiệm khắc phục mà còn phải giải trình nguyên nhân để xảy ra tình trạng này.

Cục CSGT cũng mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về các vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như những bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ.

Tags

cục CSGT

bộ công an

Quốc lộ 12B

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