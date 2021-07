Cua hoàng đế giá gần 2 triệu/kg dù chỉ ăn được thịt ở chân: Tại sao 'vô lý' như vậy?

Cua hoàng đế là một món hải sản nằm trong danh sách những món ăn đắt đỏ nhất (1.900.000/kg) và giá cả này có thể biến động mạnh theo thời gian, mỗi con cua có thể nặng từ 2.2 đến 4 kg, vậy tại sao loài cua này lại đắt đỏ như vậy?

Lý do cua hoàng đế đắt đỏ là gì?

Một sự thật thú vị là người ta chỉ có thể ăn được thịt ở chân của loài cua này, mỗi con sẽ có 8 chân, mỗi chân dài từ 50-70 cm. Đây là bộ phận tập trung nhiều thịt và chất dinh dưỡng nhất của loài cua này.

Tại sao cua hoàng đế đắt như vậy? Ảnh: Thành Luân

Cua hoàng đế là loài cua chỉ ăn sinh vật phù du dưới đáy biển để ăn nên chúng có tuổi thọ rất cao (20 đến 30 năm nếu không bị con người săn bắt), thịt của loài cua này cũng rất tốt cho sức khỏe vì có nhiều protein cũng như các khoáng chất đặc biệt còn chứa rất ít chất béo bão hòa.

Thế nhưng đó không phải là lý do khiến giá của loài cua này đắt đỏ tới vậy, lý do thực chất là vì chúng rất khó bắt.

Cua hoàng đế vốn chỉ thích sống ở những nơi có nhiệt độ rất lạnh (3,2 – 5,5 độ C) và độ sâu lên đến 200 – 300m ở biển Bắc Thái Bình Dương, vùng biển Alaska.

Xem video:

Nghề nguy hiểm bậc nhất thế giới, đánh bắt cua hoàng đế ở nơi lạnh giá và khắc nghiệt

Để bắt được chúng thì con người phải đến những vùng biển xa xôi và khắc nghiệt nhất, chưa kể nếu thời điểm bắt vào mùa giông bão thì việc đánh bắt càng trở nên nguy hiểm và gian nan hơn rất nhiều, cũng chính vì thế rất ít người đi theo nghề nguy hiểm này.

Những người đánh bắt thường bị thiệt mạng do giảm sốc thân nhiệt hoặc do bão biển cuốn, ngoài ra các tai nạn với máy móc hay thiết bị đánh bắt cua cũng là lý do khiến nghề bắt cua hoàng đế là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới.

Một số sự thật khác về loài cua này

Có 3 loại cua hoàng đế là cua vàng, xanh và đỏ, trong đó cua xanh là hiếm gặp nhất còn cua đỏ là loài có giá trị cao nhất. Mặc dù cua hoàng đế đẻ rất nhiều (500 quả trứng) nhưng tỷ lệ sống của các con non lại cực kỳ thấp (10 - 15%) nên số lượng cua trong tự nhiên cũng rất hạn chế.



Một sự thật thú vị khác là cua hoàng đế tuy sống dưới đáy biển những chúng lại hoàn toàn... không biết bơi! Chúng chỉ bò ở dưới đáy biển và thở qua mang, ngoài ra máu của loài cua này còn có màu xanh dương do chứa nhiều nguyên tố đồng (Cu).