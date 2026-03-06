Cụ ông tiết kiệm 321 chỉ vàng 9999, khi đi bán mới phát hiện 280 chỉ là vàng giả: Công an vạch trần thủ đoạn tinh vi của con dâu cũ

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, chiều 5/3, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào ngày 26/1, ông Đ.Q.P. (sinh năm 1965, trú tại xã Đồng Xuân) có đơn tố giác gửi đến Công an xã về việc gia đình ông có cất giữ trong két sắt 321,5 chỉ vàng 9999 (gồm nhẫn và vòng đeo tay).

Tuy nhiên, qua kiểm tra trong một lần đem vàng đi bán, gia đình ông phát hiện trong số vàng trên chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ vàng còn lại là vàng giả.





Hồ Thị Cẩm Thi khi bị triệu tập đến trụ sở Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Ông P. nghi ngờ có kẻ gian đã đánh tráo số vàng thật của gia đình. Tổng giá trị số vàng bị mất trộm hơn 5 tỷ đồng (tính theo giá hiện tại).

Nhận được tin tố giác, Công an xã Đồng Xuân khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, truy xét và xác định đối tượng trộm cắp nhiều nhẫn vàng, vòng đeo tay có tổng trọng lượng 280 chỉ vàng 9999 là Hồ Thị Cẩm Thi. Đối tượng này từng là con dâu của vợ chồng ông P.

Qua đấu tranh của lực lượng Công an, Hồ Thị Cẩm Thi đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng kể lại: sau khi về cư trú tại nhà ông P. thì biết được cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ, trước khi chưa mua két sắt.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi đã nhiều lần lén lút lấy chìa khóa mở tủ trộm vàng. Để tránh bị phát hiện, Thi đã mua vàng giả để lại trong tủ. Số vàng trộm bán được Thi đem trả nợ, tiêu xài.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp của vợ chồng ông P. số tiền 29,5 triệu đồng vào tháng 9/2024.

Hồ Thị Cẩm Thi kết hôn với con trai ông P. vào năm 2012 nhưng do bất đồng tình cảm nên đến năm 2025, hai người đã ly hôn.

Tổng hợp