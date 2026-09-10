Cứ nhận lương là tôi nhờ mẹ giữ hộ, đến nay đã 4 năm nhưng khi hỏi tới tiền thì chết điếng với câu trả lời của bà

Tôi từng rất tự hào về khoản tiền ấy. Vậy mà giờ đây...

Với nhiều cô gái độc thân ở tuổi 27, gần 400 triệu đồng tiết kiệm là khoản tiền đáng kể sau vài năm đi làm. Nhưng với Xuân, số tiền ấy không còn nguyên vẹn, bởi hết lần này đến lần khác, cô đều đưa cho mẹ mượn với suy nghĩ đơn giản rằng người nhà thì chẳng cần phải tính toán.

400 triệu bị phá lẻ

Xuân kể: "Tôi ra trường năm 23 tuổi và may mắn tìm được một công việc tương đối ổn định. Vì chưa lập gia đình, tôi gần như không có quá nhiều khoản chi lớn nên luôn cố gắng tiết kiệm. Mỗi tháng nhận lương, tôi giữ lại một phần nhỏ để lo chi phí sinh hoạt còn phần lớn gửi nhờ mẹ giữ giúp.

Tôi rất tin tưởng mẹ, mẹ tôi cũng giữ tiền rất tốt. Trước kia, khi còn ở nhà, tôi từng thấy mẹ tính toán căn ke rất chặt chẽ, tháng nào bà cũng ghi chép lại số tiền đã chi tiêu vào một cuốn sổ nhỏ. Thế nên tôi nghĩ gửi tiền cho mẹ là an toàn nhất.

Cứ như thế, 4 năm trôi qua, số tiền tôi tích được gần 400 triệu đồng. Tôi từng rất tự hào về khoản tiền ấy. Tôi nghĩ nếu cứ duy trì được cách này thì vài năm nữa tôi sẽ tính chuyện mua nhà.

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Nhưng hồi tháng 6, trời nắng nóng quá mức mà công việc của tôi yêu cầu đi lại nhiều nên tôi quyết định mua ô tô. Tôi nghĩ cứ mua chiếc xe nho nhỏ tiện đi lại, vào ngõ nhỏ cũng dễ, mà tôi vẫn giữ được hơn trăm triệu tiết kiệm. Thế nên tôi đi xem xe rồi gọi điện cho mẹ, bảo bà chuẩn bị 200 triệu để tôi lấy mua ô tô. Thế nhưng câu trả lời của mẹ khiến tôi chết điếng. Bà bảo bà không có tiền.

Tôi hỏi về số tiền tôi gửi mỗi tháng, bà bảo bà dùng chi tiêu, sắm sửa đồ dùng, sửa nhà bếp nên chẳng còn gì.

Tôi cúp máy, ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại.

Gần 400 triệu đồng từng là thành quả của 4 năm đi làm. Vậy mà đến lúc bản thân cần dùng cho một kế hoạch lớn, tôi lại chẳng còn.

Tôi không trách mẹ. Nhưng lần đầu tiên tôi hiểu rằng, giúp gia đình là một chuyện, còn để toàn bộ khoản tiết kiệm của mình trở thành chỗ dựa tài chính cho người khác lại là chuyện hoàn toàn khác.

Có lẽ từ bây giờ, tôi phải học cách tự quản lý tài chính của mình".

Học quản lý tiền bạc ngay từ khi độc thân

Nếu đang độc thân và chưa có nhiều trách nhiệm tài chính với gia đình, đây là giai đoạn rất tốt để xây nền tài chính vững. Dưới đây là một số mẹo quản lý tài chính cho những người độc thân.

1. Chia tiền ngay khi nhận lương

Có thể áp dụng nguyên tắc đơn giản:

50–60%: chi phí sinh hoạt.

20–30%: tiết kiệm và đầu tư dài hạn.

10%: quỹ vui chơi, mua sắm cá nhân.

10%: quỹ dự phòng hoặc các mục tiêu ngắn hạn.

Không nhất thiết phải đúng tỷ lệ này, quan trọng là tiền tiết kiệm phải được tách ra trước khi tiêu, chứ không phải cuối tháng còn bao nhiêu mới đem gửi.

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2. Luôn có quỹ khẩn cấp riêng

Nên cố gắng tích lũy ít nhất 3–6 tháng chi phí sinh hoạt ở một tài khoản riêng. Khoản này chỉ dùng cho những trường hợp thật sự cần thiết như mất việc, bệnh tật, tai nạn hoặc các tình huống bất ngờ.

3. Giúp bố mẹ nhưng phải có giới hạn

Nếu bố mẹ cần hỗ trợ, có thể đặt ra một khoản cố định mỗi tháng, chẳng hạn 3–5 triệu đồng, tùy thu nhập. Nếu có khoản cần hỗ trợ lớn hơn, nên cân nhắc khả năng tài chính của mình trước.

Đặc biệt, không nên đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho người khác mượn chỉ vì ngại từ chối.

4. Tách tiền cho từng mục tiêu

Nếu muốn mua ô tô, mua nhà hoặc đầu tư, hãy lập riêng từng quỹ. Ví dụ, mục tiêu mua ô tô là 300 triệu thì mỗi tháng dành riêng một khoản cho mục tiêu đó. Nhìn số dư tăng lên sẽ dễ giữ kỷ luật hơn.

5. Đừng coi tiền tiết kiệm là tiền nhàn rỗi

Một khoản tiền phải mất nhiều năm mới tích lũy được thực chất là thời gian và công sức của chính mình. Vì vậy, trước khi cho người khác mượn, hãy tự hỏi: nếu khoản tiền này không quay về đúng hạn, cuộc sống của mình có bị ảnh hưởng không?

6. Phụ nữ độc thân càng nên có tài chính độc lập

Không phải vì không tin người thân hay không muốn giúp gia đình, mà vì khi có một khoản dự phòng đủ lớn, mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn trước những biến cố trong cuộc sống.